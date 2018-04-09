Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от строительства газопровода Северный поток-2 и назвал проект «политической взяткой за лояльность к России». Об этом сообщает DW со ссылкой на интервью президента Украины немецкой газете Handelsblatt.

«Простите за резкие слова, но Северный поток-2 – это политическая взятка за лояльность к России», – заявил украинский президент.

Порошенко назвал Москву «крайне ненадежным партнером» и заявил, что реализация проекта Северный поток-2 приведет к экономической и энергетической блокаде Украины, нанесет ей «огромный ущерб».

У газопровода нет экономически оправданной основы, а транзит газа через Украину будет стоить Германии гораздо дешевле и может быть легко и выгодно модернизирован, уверяет Порошенко.

«Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать десять миллиардов евро в Северный поток-2», — говорит президент.

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