Ночью в понедельник, 9 апреля, во Львове умер житель Червонограда в возрасте 31 года после произошедшего в ресторане "Старгород" конфликта. Об этом сообщает ZAXID.NET .

Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская подтвердила информацию о смерти посетителя ресторана, однако власть "Старгорода" отказалась комментировать происшествие.

Добровольская рассказала, что в настоящее время нет точной информации о причине смерти посетителя ресторана.

"Около 3:00 на 102 поступило сообщение о смерти мужа на улице Римлянина. Следственно-оперативная группа, которая выезжала на место происшествия, установила, что погибшим является 31-летний житель Червонограда. Пока не можем говорить, что он умер в результате избиения охранниками ресторана - тело направлено на экспертизу и только после ее проведения будет известна причина смерти", - уточнила она.

Согласно данным правоохранителей на самом деле был конфликт с охранниками. Очевидцы сообщили, что мужчина умер после того, как его избила охрана ресторана.

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