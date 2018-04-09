За прошедшие сутки, на Пасху, в зоне боевых действий на Донбассе 5 украинских военных получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает

"За прошедшие сутки, на Пасху, 5 украинских защитников получили ранения. Их доставили в военно-мобильный госпиталь. Состояние здоровья 2 военных средней тяжести, остальных - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Вего за прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано 35 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, все они были прицельными. Большинство обстрелов состоялась на Донецком направлении - только 25 обстрелов, на Луганском - 8 обстрелов.

Напомним, к Пасхальным праздникам, начиная с 8.00, 7 апреля, для жителей определенных населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, упрощен режим пересечения линии разграничения на 72 часа.

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