Суд 22 декабря продлил меру пресечения сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства, однако отменил ношение электронного браслета и обязанность сдать на хранение паспорта для выезда за границу. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Суд вернул сыну Авакова загранпаспорта Фото: hromadske.ua Судебное заседание состоялось 22 декабря.САП просила продлить сыну Авакова меру пресечения в виде личного обязательства и обязанность носить электронный браслет, при этом суд удовлетворил требования частично.Суд продлил личное обязательство и обязанность Авакова являться к следователю по первому вызову, а также сообщать о смене места проживания, однако отменил ношение электронного браслета и обязанность сдать на хранение паспорта для выезда за границу.31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски по месту проживания фигурантов уголовного производства о злоупотреблениях при закупке Министерством внутренних дел рюкзаков для Нацгвардии.После обысков НАБУ задержало сына Авакова, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря, а также представителя фирмы, которая выиграла тендер по поставкам рюкзаков, Владимира Литвина. Им вменяют растрату на сумму 14 млн грн в 2015 году.1 ноября Соломенский районный суд Киева назначил Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства. Подозреваемого обязали сдать заграничные паспорта и носить электронный браслет. Такую же меру пресечения суд избрал Чеботарю и Литвину.8 ноября суд арестовал имущество Александра Авакова, однако 19 декабря Апелляционный суд Киева снял арест с имущества сына министра внутренних дел. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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