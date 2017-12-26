Суд 22 декабря продлил меру пресечения сыну министра внутренних дел
Украины Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства,
однако отменил ношение электронного браслета и обязанность сдать на
хранение паспорта для выезда за границу. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Суд вернул сыну Авакова
загранпаспорта Фото: hromadske.ua Судебное заседание состоялось 22
декабря.САП просила продлить сыну Авакова меру пресечения в виде
личного обязательства и обязанность носить электронный браслет, при
этом суд удовлетворил требования частично.Суд продлил личное
обязательство и обязанность Авакова являться к следователю по
первому вызову, а также сообщать о смене места проживания, однако
отменил ношение электронного браслета и обязанность сдать на
хранение паспорта для выезда за границу.31 октября Национальное
антикоррупционное бюро Украины провело обыски по месту
проживания фигурантов уголовного производства о
злоупотреблениях при закупке Министерством внутренних дел рюкзаков
для Нацгвардии.После обысков НАБУ задержало сына
Авакова, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря, а
также представителя фирмы, которая выиграла тендер по
поставкам рюкзаков, Владимира Литвина. Им вменяют растрату на
сумму 14 млн грн в 2015 году.1 ноября Соломенский районный суд
Киева назначил Александру Авакову меру пресечения в виде
личного обязательства. Подозреваемого обязали сдать заграничные
паспорта и носить электронный браслет. Такую же меру
пресечения суд избрал Чеботарю и Литвину.8
ноября суд арестовал имущество Александра Авакова, однако 19
декабря Апелляционный суд Киева снял арест с имущества сына
министра внутренних дел.
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