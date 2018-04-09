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Дороги Киев-Одесса и Киев-Чоп Полатай до начала мая, - Емельян
09.04.2018 13:03
Дороги Киев-Одесса и Киев-Чоп Полатай до начала мая, - Емельян
Чиновник уточнил, что речь идет не о капитальном ремонте
Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян рассказал, что ремонт на автомагистралях Киев-Одесса и Киев-Чоп должны завершить в начале мая.
Дороги Киев-Одесса и Киев-Чоп Полатай до начала мая, - Емельян Владимир Омелян. Фото: ukr.lb.ua

"Если имеется в виду ремонт, то мы должны завершить Киев-Одесса и Киев-Чоп (в наиболее проблемном участке через Карпаты) в начале мая. То есть полностью будет восстановлена произднисть" , - отметил министр в эфире "Радио Свобода" .

Чиновник уточнил, что речь идет не о капитальном ремонте.

"Когда мы говорим о качественном капитальный ремонт, чтобы это было на годы, а не на год, мы начнем работы в этом году и они будут продолжаться еще 2-3 года" , - пояснил Емельян.

Он утверждает, что за 5 лет стабильного финансирования Украины будет иметь дороги лучше, чем в Польше до его вступления в ЕС. После этого надо искать "инструментарий финансирования" для строительства автобанов, однако это дорогое удовольствие и для государства, и для инвесторов, считает Владимир Емельян, называя цифру в 10 миллионов евро за один километр автобана.

Министр также напомнил, что за последние два года в Украине удалось отремонтировать три тысячи километров дорог, а в этом году планируется отремонтировать более 4 тысяч километров автодорог.

Напомним, что в  Украине начинается сезон дорожных работ , который предусматривает проверки качества уже построенных и отремонтированных дорог, внедрение новых норм контроля качества дорог, строящихся, а также внедрение контроля нагрузки транспорта.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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