Чиновник уточнил, что речь идет не о капитальном ремонте

"Если имеется в виду ремонт, то мы должны завершить Киев-Одесса и Киев-Чоп (в наиболее проблемном участке через Карпаты) в начале мая. То есть полностью будет восстановлена произднисть" , - отметил министр в эфире "Радио Свобода" .

Чиновник уточнил, что речь идет не о капитальном ремонте.

"Когда мы говорим о качественном капитальный ремонт, чтобы это было на годы, а не на год, мы начнем работы в этом году и они будут продолжаться еще 2-3 года" , - пояснил Емельян.

Он утверждает, что за 5 лет стабильного финансирования Украины будет иметь дороги лучше, чем в Польше до его вступления в ЕС. После этого надо искать "инструментарий финансирования" для строительства автобанов, однако это дорогое удовольствие и для государства, и для инвесторов, считает Владимир Емельян, называя цифру в 10 миллионов евро за один километр автобана.

Министр также напомнил, что за последние два года в Украине удалось отремонтировать три тысячи километров дорог, а в этом году планируется отремонтировать более 4 тысяч километров автодорог.