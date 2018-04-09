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Обвал акций попавших под санкции США российских компаний – не
последняя плохая новость для их акционеров, считает российский
финансист и блогер Слава Рабинович. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Слава Рабинович: Эта конструкция долго не
проживет. Абсолютно точно Фото: Dmitry Raimov / Facebook "Как и
ожидалось, акции "Русала" в Гонконге сегодня утром рухнули на 50%
(акции компании упали на 41,8%. – ), а сама компания
предупредила о возможности технического дефолта по своим долгам. Я
уверен, что для миноритарных акционеров и держателей долгов
"Русала" это еще не последние плохие новости", – предупредил
финансит.Блогер отметил, что новые санкции США ударили по
российским бизнесменам Сулейману Керимову, Олегу Дерипаске и
Виктору Вексельбергу, хотя после публикации "кремлевского
доклада" многие российские "диванные аналитики и эксперты" над
ним потешались."Они говорили: "Ха-ха-ха, замах на тыщу, удар на
рупь, это же телефонная книга Кремля плюс просто копипаст списка
"Форбс"! Вот умора!". В прошлую пятницу из него "смыло" Дерипаску,
Вексельберга и Керимова, если говорить о большом бизнесе. Только
юридические, финансовые и экономические дегенераты сегодня удивлены
наступившими последствиями. Недегенераты не удивлены, хотя рот
открывается не от удивления, а от ужаса", – подчеркнул
он.Рабинович отметил, что нет никаких гарантий, что санкции не
расширят на других фигурантов "кремлевского доклада"."Что делать
миноритарным акционерам и держателям долгов других компаний,
которыми мажоритарно владеют все другие члены списка "Форбс",
попавшие в "кремлевский доклад", но пока не попавшие под санкции с
первым "эшелоном"? Что делать западным банкам, их обслуживающим? К
чему готовиться их клиентам, покупающим их продукцию (сталь, уголь,
удобрения, золото, серебро, медь, нефть и так далее)? Что будет с
инвестпрограммами этих компаний, импортом технологий,
модернизацией? Что будет с и так постоянно увеличивающейся
средневзвешенной стоимостью капитала?" – перечислил
он.Финансист высказал уверенность, что российский режим не сможет
долго выживать в условиях санкций."Эта конструкция долго не
проживет. Абсолютно точно. Потому что Россию захватили и ею
управляют политические, юридические, финансовые и экономические
дегенераты", – подытожил он.
https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/posts/1735174133210560
6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских
бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда
компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие
меры приняты во исполнение закона "О противодействии
противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в
августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно
закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным
департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу
"кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных
чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В
нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира
Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия
Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял,
что Россия не будет отвечать на "недружественный акт".
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