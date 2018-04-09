Обвал акций попавших под санкции США российских компаний – не последняя плохая новость для их акционеров, считает российский финансист и блогер Слава Рабинович. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Слава Рабинович: Эта конструкция долго не проживет. Абсолютно точно Фото: Dmitry Raimov / Facebook "Как и ожидалось, акции "Русала" в Гонконге сегодня утром рухнули на 50% (акции компании упали на 41,8%. – ), а сама компания предупредила о возможности технического дефолта по своим долгам. Я уверен, что для миноритарных акционеров и держателей долгов "Русала" это еще не последние плохие новости", – предупредил финансит.Блогер отметил, что новые санкции США ударили по российским бизнесменам Сулейману Керимову, Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, хотя после публикации "кремлевского доклада" многие российские "диванные аналитики и эксперты" над ним потешались."Они говорили: "Ха-ха-ха, замах на тыщу, удар на рупь, это же телефонная книга Кремля плюс просто копипаст списка "Форбс"! Вот умора!". В прошлую пятницу из него "смыло" Дерипаску, Вексельберга и Керимова, если говорить о большом бизнесе. Только юридические, финансовые и экономические дегенераты сегодня удивлены наступившими последствиями. Недегенераты не удивлены, хотя рот открывается не от удивления, а от ужаса", – подчеркнул он.Рабинович отметил, что нет никаких гарантий, что санкции не расширят на других фигурантов "кремлевского доклада"."Что делать миноритарным акционерам и держателям долгов других компаний, которыми мажоритарно владеют все другие члены списка "Форбс", попавшие в "кремлевский доклад", но пока не попавшие под санкции с первым "эшелоном"? Что делать западным банкам, их обслуживающим? К чему готовиться их клиентам, покупающим их продукцию (сталь, уголь, удобрения, золото, серебро, медь, нефть и так далее)? Что будет с инвестпрограммами этих компаний, импортом технологий, модернизацией? Что будет с и так постоянно увеличивающейся средневзвешенной стоимостью капитала?" – перечислил он.Финансист высказал уверенность, что российский режим не сможет долго выживать в условиях санкций."Эта конструкция долго не проживет. Абсолютно точно. Потому что Россию захватили и ею управляют политические, юридические, финансовые и экономические дегенераты", – подытожил он. https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/posts/1735174133210560 6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял, что Россия не будет отвечать на "недружественный акт". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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