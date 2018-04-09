Некоторые меры поддержки обсуждались с компаниями заранее, к ужесточению санкций

Об этом заявил российский вице-премьер Аркадий Дворкович, передает "Радио Свобода".

"Во-первых, поддержка этим компаниям проявляется и в постоянном режиме ... Но в нынешней ситуации при ухудшении их состояния будем эту поддержку оказывать" , - сказал Дворкович.

По его словам, некоторые меры поддержки обсуждались с компаниями заранее, к ужесточению санкций.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемую "Кремлевскую доклад". Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.

В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности новые санкции введены против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова и Кирилла Шамалова. Также в санкционный списке оказались глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.