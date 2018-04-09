|В России обещают поддержку компаниям, в отношении которых США применили новые санкции
|09.04.2018 13:11
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Некоторые меры поддержки обсуждались с компаниями заранее, к ужесточению санкцийВ России обещают оказать поддержку компаниям, в отношении которых США применили новые санкции.
Фото: из открытых источников
Об этом заявил российский вице-премьер Аркадий Дворкович, передает"Радио Свобода".
"Во-первых, поддержка этим компаниям проявляется и в постоянном режиме ... Но в нынешней ситуации при ухудшении их состояния будем эту поддержку оказывать" , - сказал Дворкович.
По его словам, некоторые меры поддержки обсуждались с компаниями заранее, к ужесточению санкций.
Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемую "Кремлевскую доклад". Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.
В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности новые санкции введены против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова и Кирилла Шамалова. Также в санкционный списке оказались глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.
В понедельник, 9 апреля, к омпания United Company Rusal российского олигарха Олега Дерипаски, который попал под санкции США, разместила на Гонконгской фондовой бирже сообщение о том, что компания может объявить технический дефолт.