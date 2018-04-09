В Украине введут должности гражданского министра обороны и его заместителей, что позволит стране постепенно переходить к стандартам НАТО.

Это предусматривает принятый Верховной Радой в первом чтении Законопроект №8068 «О национальной безопасности Украины», пишет

В документе сказано, что гражданский министр обороны будет назначаться в Украине с 2019 года.

Военный знаток Олег Стариков пояснил, что главы оборонных ведомств стран НАТО являются гражданскими и выполняют скорее политические функции.

«Нигде министры обороны не командуют вооруженными силами, задача министров в развитых странах – это бюджеты, гражданский контроль, контроль за бюджетными финансами и определение военной политики. Военными задачами занимается командующий Вооруженных сил Украины», — сказал он.

В указанном законопроекте также определено, что с 2021 года должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба, которые сейчас занимает Виктор Муженко, будут разделены.

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