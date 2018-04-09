Саудовская Аравия планирует создать канал вдоль границы с Катаром, стоимость которого оценивается в $476 млн. Он будет вырыт на территории королевства на расстоянии одного километра от границы с Катаром. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Реализация проекта по созданию канала начнется после одобрения со стороны властей Саудовской Аравии Фото: pixabay.com Если проект получит одобрение властей, его реализацией займется Саудовский инвестиционный союз, в состав которого входит девять компаний. Работы по созданию канала займут 12 месяцев. Отмечается, что строительству не будут мешать никакие природные и социальные особенности территории, так как на местности нет горных цепей, а также поселков и деревень.Ширина канала составит 200 м, глубина – 15–20 м, длина – 60 км. Он сможет принимать все виды морских судов. Принадлежать канал будет только Саудовской Аравии, так как он будет вырыт на территории королевства на расстоянии километра от границы с Катаром.По всей протяженности канала будут построены отели с частными пляжами и причалами для яхт. При помощи нового морского пути Саудовская Аравия сможет связать портовый город королевства Сальва и район Хур аль-Адид. Также в регионе будет создана свободная торговая зона.Стоимость проекта оценивается примерно в $476 млн.В начале июня 2017 года о разрыве дипломатических отношений с Катаром заявили 10 государств: Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Бахрейн, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова. Они обвиняют катарские власти в поддержке деятельности йеменских повстанцев-хуситов, "спонсируемых Ираном" террористов, а также группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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