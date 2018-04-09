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Саудовская Аравия может отгородиться от Катара каналом
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09.04.2018 13:17
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Саудовская Аравия планирует создать канал вдоль границы с Катаром,
стоимость которого оценивается в $476 млн. Он будет вырыт на
территории королевства на расстоянии одного километра от границы с
Катаром. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Реализация проекта по созданию канала начнется после одобрения со
стороны властей Саудовской Аравии Фото: pixabay.com Если проект
получит одобрение властей, его реализацией займется Саудовский
инвестиционный союз, в состав которого входит девять компаний.
Работы по созданию канала займут 12 месяцев. Отмечается, что
строительству не будут мешать никакие природные и социальные
особенности территории, так как на местности нет горных цепей, а
также поселков и деревень.Ширина канала составит 200 м,
глубина – 15–20 м, длина – 60 км. Он сможет принимать все
виды морских судов. Принадлежать канал будет только Саудовской
Аравии, так как он будет вырыт на территории королевства на
расстоянии километра от границы с Катаром.По всей протяженности
канала будут построены отели с частными пляжами и причалами для
яхт. При помощи нового морского пути Саудовская Аравия сможет
связать портовый город королевства Сальва и район Хур аль-Адид.
Также в регионе будет создана свободная торговая зона.Стоимость
проекта оценивается примерно в $476 млн.В начале июня 2017 года о
разрыве дипломатических отношений с Катаром заявили 10
государств: Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Бахрейн, Йемен, Ливия,
Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова.
Они обвиняют катарские власти в поддержке деятельности
йеменских повстанцев-хуситов, "спонсируемых Ираном" террористов, а
также группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство".
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