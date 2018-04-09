Известная американская актриса Зои Салдана рассказала об "элитизме" в Голливуде в интервью Net-A-Porter .

Она призналась, что блокбастеры о супергероях лишают актеров уважения между коллег. На вопрос о том, почему ей не удалось занять свою нишу в Голливуде, актриса отметила, что там называют звезд Marvel "продажными актерами". Она уверена, что именно работа в подобных лентах лишила ее мирового признания.

"Я часто общаюсь с коллегами, которые, непременно, являются настоящими профессионалами своего дела, но они настолько элитарны, что не могут скрыть своего отношения к таким актерам, как я, которые снимаются в марвеловских блокбастерах. Они считают, что мы продаемся. Каждый раз, когда я встречаюсь с этими людьми, я чувствую глубокое разочарование. Я часто вижу в прессе фотографии этих людей, которые жертвуют немалые средства нуждающимся детям. Но знают ли они, что именно супергерои вдохновляют этих детей? Я бы порекомендовала этим элитаристам стать более осведомленными в отношении того, чем в действительности интересуются дети", - пояснила Салдана.

Также актриса добавила, что, несмотря на то, как коллеги относятся к таким проектам, она гордится тем, что приняла в них участие, считая роли супергероинь вдохновляющими.

"Я горжусь тем, что играю зеленых и синих инопланетных существ. Я знаю, что моя работа вдохновляет, прежде только, молодое поколение", - подчеркнула Салдана.

Кроме того, она назвала мир научной фантастики убежищем для всех изгоев - талантливых аутсайдеров.

"Я работаю с кинематографистами, которые пришли в этот жанр потому что всегда чувствовали себя изгоями. Они нашли свой мир и смогли представить нечто невообразимое - то, что не под силу вообразить другим", - резюмировала актриса.

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