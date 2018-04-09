|Емельян: вероятный коллапс из-за полеты Ryanair, о чем заявлял "Борисполь", это технический вопрос
|09.04.2018 13:19
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По словам министра, для Украины компания Ryanair является сверхважной, чтобы ввести правила жесткой, но честной конкуренции на украинском авиационном рынкеМинистр инфраструктуры Владимир Емельян выразил уверенность, что ирландский лоукостер Ryanair работать в Украине, а возможный коллапс из-за полеты Ryanair, о чем заявлял аэропорт "Борисполь", это технический вопрос.
Владимир Омельян. Фото: apital.ua
"Я рад, что договор Борисполя и Львов подписан, у меня нет никаких сомнений, что Ryanair полетит. Эту дискуссию по слотов, коллапса, мы слышали эту сентенцию прошлого года, когда аэропорта" Борисполь "вроде грозило банкротство. Слава Богу, этого нет - все развиваются. Я убежден, что решение будет найдено - это технический вопрос, который точно не должно быть предметом внимания или общественности или президента, или министра инфраструктуры или правительства " , - сказал он, передает " Радио Свобода " .
По словам министра, для Украины компания Ryanair является сверхважной, чтобы ввести правила жесткой, но честной конкуренции на украинском авиационном рынке.
Накануне генеральный директор аэропорта Павел Рябикин в интервью изданию "ЛИГАБизнесИнформ" заявил, что Ryanair может создать коллапс в аэропорту "Борисполь". Он считает, что, прилетая в пиковые часы, самолеты Ryanair "создадут коллапс в аэропорту и физически не смогут прилететь и улететь за желаемые ими 35 минут". По его словам, Ryanair начал продажу билетов, не получив от "Борисполя" согласование временных промежутков в аэропорту, когда вероятно обслуживание.
В то же время министр Емельян в этой ситуации не видит ничего удивительного.
"Бывает такое, что компании объявляют и разрешения получают после объявления на новый сезон. Здесь ничего критически или удивительного" , - сказал он.
Напомним, что ирландский лоукостер Ryanair откроет 10 рейсов из Киева и 5 из Львова. Соглашение между авиакомпанию и аэропортом "Борисполь" подписали 23 марта.