По словам министра, для Украины компания Ryanair является сверхважной, чтобы ввести правила жесткой, но честной конкуренции на украинском авиационном рынке

"Я рад, что договор Борисполя и Львов подписан, у меня нет никаких сомнений, что Ryanair полетит. Эту дискуссию по слотов, коллапса, мы слышали эту сентенцию прошлого года, когда аэропорта" Борисполь "вроде грозило банкротство. Слава Богу, этого нет - все развиваются. Я убежден, что решение будет найдено - это технический вопрос, который точно не должно быть предметом внимания или общественности или президента, или министра инфраструктуры или правительства " , - сказал он, передает " Радио Свобода " .

По словам министра, для Украины компания Ryanair является сверхважной, чтобы ввести правила жесткой, но честной конкуренции на украинском авиационном рынке.

Накануне генеральный директор аэропорта Павел Рябикин в интервью изданию "ЛИГАБизнесИнформ" заявил, что Ryanair может создать коллапс в аэропорту "Борисполь". Он считает, что, прилетая в пиковые часы, самолеты Ryanair "создадут коллапс в аэропорту и физически не смогут прилететь и улететь за желаемые ими 35 минут". По его словам, Ryanair начал продажу билетов, не получив от "Борисполя" согласование временных промежутков в аэропорту, когда вероятно обслуживание.

В то же время министр Емельян в этой ситуации не видит ничего удивительного.

"Бывает такое, что компании объявляют и разрешения получают после объявления на новый сезон. Здесь ничего критически или удивительного" , - сказал он.