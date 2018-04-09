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Емельян: вероятный коллапс из-за полеты Ryanair, о чем заявлял "Борисполь", это технический вопрос
09.04.2018 13:19
Емельян: возможный коллапс из-за полеты Ryanair, о чем заявлял "Борисполь", это технический вопрос
По словам министра, для Украины компания Ryanair является сверхважной, чтобы ввести правила жесткой, но честной конкуренции на украинском авиационном рынке
Министр инфраструктуры Владимир Емельян выразил уверенность, что ирландский лоукостер Ryanair работать в Украине, а возможный коллапс из-за полеты Ryanair, о чем заявлял аэропорт "Борисполь", это технический вопрос.
Емельян: вероятный коллапс из-за полеты Ryanair, о чем заявлял "Борисполь", это технический вопрос Владимир Омельян. Фото: apital.ua

"Я рад, что договор Борисполя и Львов подписан, у меня нет никаких сомнений, что Ryanair полетит. Эту дискуссию по слотов, коллапса, мы слышали эту сентенцию прошлого года, когда аэропорта" Борисполь "вроде грозило банкротство. Слава Богу, этого нет - все развиваются. Я убежден, что решение будет найдено - это технический вопрос, который точно не должно быть предметом внимания или общественности или президента, или министра инфраструктуры или правительства " , - сказал он, передает " Радио Свобода " .

По словам министра, для Украины компания Ryanair является сверхважной, чтобы ввести правила жесткой, но честной конкуренции на украинском авиационном рынке.

Накануне генеральный директор аэропорта Павел Рябикин в интервью изданию "ЛИГАБизнесИнформ" заявил, что Ryanair может создать коллапс в аэропорту "Борисполь". Он считает, что, прилетая в пиковые часы, самолеты Ryanair "создадут коллапс в аэропорту и физически не смогут прилететь и улететь за желаемые ими 35 минут". По его словам, Ryanair начал продажу билетов, не получив от "Борисполя" согласование временных промежутков в аэропорту, когда вероятно обслуживание.

В то же время министр Емельян в этой ситуации не видит ничего удивительного.

"Бывает такое, что компании объявляют и разрешения получают после объявления на новый сезон. Здесь ничего критически или удивительного" , - сказал он.

Напомним, что ирландский лоукостер Ryanair откроет 10 рейсов из Киева и 5 из Львова. Соглашение между авиакомпанию и аэропортом "Борисполь"  подписали  23 марта.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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