Белый дом призвал футбольных болельщиков из Америки и других западных стран «дважды подумать», прежде чем отправиться в Россию на атакующий 14 июня Чемпионат мира по футболу.

Это связано с тем, что консульские службы поставлены под удар из-за недавнего дипломатического демарша со стороны 28 стран и блока НАТО из-за российской химической атаки в Солсбери, сообщает УНИАН со ссылкой на The Guardian.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон предположил, что Путин будет использовать ЧМ-2018 таким же образом, как Гитлер использовал Олимпийские игры в Берлине 1936 года.

«Я бы дважды подумал, поскольку у нас не будет такой же возможности защитить наших граждан или даже просто решать обычные консульские вопросы, пока мы там. Это также касается и других стран, — отметил чиновник. — Если вы столкнетесь там (в России — ред.) с трудностями любого характера, у нас просто не будет необходимых средств. С людьми случается всякое. Они болеют, и тогда их необходимо вывозить из страны».

По его словам, серьезных инцидентов на ЧМ-2018 не ожидается, однако речь идет об обеспокоенности подобными вещами в целом.

Лондон и его союзники уверены в том, что именно Россия применила нервно-паралитический газ «Новичок» с целью убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй расценила это как акт военной агрессии со стороны Москвы. В ответ Британия и еще 27 стран, а также блок НАТО выслали более 150 российских дипломатов.

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