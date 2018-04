Без железной воли командира исход войны может быть только один – поражение. Любой компромисс приближает наш конец, как нации

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4084; coreola.articleid = 240619; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4084] = 4084; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Вопрос дня

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

ЗДОРОВЬЕ

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков ИНФОГРАФИКА

Фото

Видео

Архив Надежда Савченко Владимир Рубан Назар Холодницкий

Сергей Скрипаль пожар в Кемерово судно Норд

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/snegirev.html", "name": "Дмитрий Снегирев" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Дмитрий Снегирев

Без железной воли командира исход войны может быть только один – поражение. Любой компромисс приближает наш конец, как нации { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/snegirev/bez-zheleznoy-voli-komandira-ishod-voyny-mozhet-byt-tolko-odin-porazhenie-lyuboy-kompromiss-priblizhaet-nash-konec-kak-nacii-240619.html" }, "headline": "Без железной воли командира исход войны может быть только один – поражение. Любой компромисс приближает наш конец, как нации", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2406/19_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-04-09T14:12:36+02:00", "dateModified": "2018-04-09T14:18:44+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "У Украины есть армия, но нет верховного главнокомандующего, который взял бы на себя персональную ответственность, считает общественный активист Дмитрий Снегирев." , "keywords": "Украина, Израиль, Дмитрий Снегирев, война на Донбассе" } Дмитрий Снегирев Общественный активист. Сопредседатель общественной инициативы "Права справа". все материалы автора → Без железной воли командира исход войны может быть только один – поражение. Любой компромисс приближает наш конец, как нации Сегодня 14.12 | комментариев: "Я предпочитаю жить здесь, в условиях бесконечной войны, чем быть частью еврейского народа, долго кочующего по разным странам. Любой компромисс приближает наш конец, как нации. Поскольку я не собираюсь рассказывать своим внукам о государстве Израиль, как о временном эпизоде двадцатого столетия в тысячелетиях лишений, я намерен держаться за эту землю, сколько хватит сил". Йонатан Нетаньяху.Я намерен держаться за эту землю и жить в условиях бесконечной войны. Это и есть настоящий национализм и понимание того, что такое независимость. Не декларируемая, бутафорская, провозглашенная в целях сохранения существующего господства партийной номенклатуры, которая лишь поменяла цвета флага и название партии. Это слова воина, погибшего защищая с оружием в руках свой народ. Молниеносная операция в аэропорту Энтеббе четко показала намерения крошечного государства защищать своих соотечественников в любом месте земного шара.Бойцы элитного подразделения "Сайерет Маткаль", а не дипломаты МИД с кучей денег, освобождали заложников из смертельной ловушки.Как показывает исторический опыт, именно от горстки воинов зависит судьба всей нации и именно они должны принять единственно верное решение. Им некого спросить, не к кому обратиться, командир на поле боя сам решает исход боя.У нас есть армия, но нет верховного главнокомандующего, который взял бы на себя персональную ответственность и решил исход боя. Без железной воли командира исход войны может быть только один – поражение.Я не привык проигрывать. Эта моя земля. По праву рождения, по праву крови, по праву хозяина.Любой компромисс приближает наш конец, как нации. Я не собираюсь рассказывать своим внукам о государстве Украина как о временном эпизоде в тысячелетиях скитаний моего народа. Я намерен держаться за эту землю, сколько хватит сил. Источник: Дмитро Снєгирьов / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки как войны исход нации приближает Теги: дмитрий снегирев