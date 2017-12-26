В ЕС отмечают, что такое решение ЦИК России грозит перспективам демократических выборов президента

"Решение Центральной избирательной комиссии РФ, в котором говорится, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный не будет участвовать в президентских выборах 2018 через непогашенную судимость, ставит под сомнение политический плюрализм в России и перспективы демократических выборов следующего года", - говорится в заявлении представителя Европейской службы внешнего действия.

В ЕС напомнили, что в отношении Навального Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что он был лишен права на справедливый суд в ходе преследования в 2013 году по обвинению в хищении.

"Политически мотивированные обвинения не могут использоваться для предотвращения политической участия. Мы ожидаем, что российские власти обеспечит равноправные условия, в том числе и на президентских выборах, которые состоятся 18 марта", - отмечается в заявлении.

Также в ЕС в выразили надежду, что на выборах президента РФ будут приглашены наблюдатели ОБСЕ.