Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГ Дональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее The Insider собрал вместе данные от свидетелей и следственных органов разных стран и выяснил, что связывает Трампа с Михасем и Могилевичем, как русская мафия оказалась интегрирована в команду американского президента и какое отношение к этому имеют российские спецслужбы. Чисто настоящий сектор В начале февраля 2013 года в московской гостинице "Украина" состоялась шумная VIP-вечеринка: свой 55-летний юбилей отмечал Сергей Михайлов, также известный как Михась, руководитель легендарной Солнцевской ОПГ. "Для гостей — только их было около 30 — был зарезервирован целый этаж. Насколько мне известно, этот этаж постоянно держали в резерве для Севы Могилевича, — вспоминает в интервью The Insider один из гостей вечеринки Дитмар Клодо. — Кто-то пришел с женами, а кто-то со старлетками и моделями. Для гостей пел Эмин Агаларов, сын Араза Агаларова, закадычного друга Михася". По словам Дитмара Клодо, близко знакомого с криминальным авторитетом Семеном Могилевичем (подробнее о Клодо — здесь), в ходе этой вечеринки прошли и деловые переговоры: "На вечеринке были двое американцев, имен которых я не знаю. Однако они обсуждали строительство Трамп-Тауэр в Москве и Казахстане. В проекте обязательно хотели участвовать Михась и Авера <Виктор Аверин, авторитет Солнцевской ОПГ — The Insider>. Михась пригласил меня на свой день рождения, чтобы я присмотрелся к американцам и высказал свое мнение, не были ли они очковтирателями. Они ими не были. Насколько я понял из их разговора, упоминалась их предыдущая встреча с Иванкой". Михась не случайно праздновал день рожденья на этаже, снимаемом для Могилевича. Еще в 1996 году ФБР объявило Могилевича в розыск за отмывание денег Солнцевской ОПГ. И, как мы теперь знаем, это отмывание происходило не без помощи Дональда Трампа. Так, например, еще в 1984 году эмигрант из России Давид Богатин купил пять роскошных кондоминиумов в Трамп-Тауэр в Нью-Йорке за $6 млн, став соседом Софи Лорен и Стивена Спилберга. По такому случаю Трамп лично присутствовал на подписании контракта. Происхождение огромных средств было неясным. Всего через три года Богатин был признан виновным в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, а квартиры были изъяты с целью погашения назначенного штрафа. Деятельность Богатина разбиралась на сенатских слушаниях в США в 1996 году. Там говорилось о его работе на организацию криминального авторитета Семена Могилевича. Связь Давида Богатина с Могилевичем можно проверить и по открытым источникам. В редком интервью телекомпании BBC в 1999 году Семен Могилевич сам признался, что учредил в США компанию YBM Magnex, но быстро передал ее другим акционерам. В официальном регистре штата Пенсильвания указан новый директор — Яков Богатин, брат Давида Богатина. Солнцевские чувствовали себя в Трамп-Тауэр буквально как дома. Знаменитый вор в законе Япончик (Вячеслав Иваньков), убитый в 2009 году в Москве, в 90-е вел активную преступную деятельность в Нью-Йорке. ФБР долго охотилось на него, пока не обнаружило его в Трамп-Тауэр, где, как оказалось, у него были свои апартаменты. В отчете Гражданской гвардии Испании о Солнцевской ОПГ от 2016 года, оказавшемся в распоряжении The Insider, со ссылкой на ФБР и другие источники говорится: "Иваньков поддерживал частый, почти еженедельный телефонный контакт с Михайловым (Михасем), и оба обсуждали совместные проекты и события в криминальном мире". Из отчета Гражданской гвардии в рамках следствия по делу 1178/2016 о Солнцевской ОПГ: "В настоящее время МИХАЙЛОВ продолжает играть важную роль на сцене российской организованной преступности. Несмотря на то, что он больше не принимает активного участия в обычных преступных операциях, он по-прежнему отвечает за стратегическое направление деятельности Солнцевской группировки. Данная ОПГ по-прежнему участвует в незаконной деятельности — такой как преступный оборот наркотиков, отмывание денег и торговля людьми". В сентябре 2017 года в Марбелье в Испании по делу Солнцевской группировки были задержаны 26 человек, между которых — Александр Гринберг и Арнольд Тамм (Спиваковский). В январе-феврале 2018 года они были отпущены под залог. Им вменяется, между прочего, отмывание грязных денег через испанскую компанию "Вода Михася" ("Михась" обозначает не только "Сергей Михайлов", но и название горы в Испании). В мобильном телефоне Спиваковского была найдена совместная фотография Могилевича, Михася, Аверина, а также Гафура Рахимова. Дата создания файла — 10 августа 2017 года. Гафур Рахимов, выходец из Узбекистана, разыскивается в США за героиновый наркотрафик; причем в феврале 2014 года США включили в список санкций Казначейства депутата Госдумы (и родственника Рамзана Кадырова) Адама Делимханова — как близкого к Гафуру. С 1984 года и по сегодняшний день в общей сложности 13 криминальных авторитетов, связанных с Солнцевской ОПГ и ее партнерскими криминальными организациями, имели недвижимость в Трамп-Тауэр в Нью-Йорке или других зданиях Трампа. Основными покупателями недвижимости были клиенты из Азербайджана, России и Казахстана. Большая часть квартир принадлежит офшорным компаниям, не раскрывающим своих владельцев. Ранее в расследованиях о связях Трампа с Россией фамилия Могилевича всплывала в основном в сочетании с главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом. В обвинении, выдвинутом прокурором Робертом Мюллером 27 октября 2017 года, Манафорт назван бенефициаром кипрской компании Lucicle Consultants Limited , которая получила миллионы долларов от украинского нардепа Ивана Фурсина. Иван Фурсин в свою очередь, согласно досье австрийской полиции № 1 9771781/1-II/BK31030 BK (2005–2006 гг), имеющемуся в распоряжении The Insider, является человеком из команды украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и входит в организацию Семена Могилевича. The Insider сопоставил данные отчетов итальянской и австрийской полиции, швейцарской контрразведки, испанской Гражданской гвардии, расследований ФБР, а также свидетельства бывшего сотрудника Моссада и данные из открытых источников, и обнаружил, что связи Трампа с Солнцевской ОПГ и близкими к ней структурами куда шире, чем предполагалось ранее. Агаларов и его друзья То, что Трамп связан с Эмином Агаларовым, который позиционирует себя как певца, и его отцом, миллиардером Аразом Агаларовым, никогда не было секретом. По официальной версии, Трампа и Агаларовых познакомила Мисс Вселенная-2012, когда Эмин снимал с ней клип (в итоге в клипе снялся и сам Трамп). И именно сын "закадычного друга Михася" Эмин Агаларов был тем человеком, который организовал пресловутую встречу штаба Трампа с юристкой Весельницкой, где та должна была предложить некий компромат на Хиллари Клинтон (сегодня эта встреча — один из центральных сюжетов расследования спецпрокурора Мюллера о сговоре Трампа с Россией). Трамп и Агаларовы, 2013 год Из-за расследования о сговоре сегодня Агаларовых обсуждают чаще в контексте их связей с Кремлем, оставляя без внимания контакты с преступным миром. О связях владельца "Крокуса" Араза Агаларова с криминальными кругами было известно и раньше. Так, в 2006 году в машине, зарегистрированной на соучредителя "Крокуса" Раиля Зейналова, был расстрелян азербайджанский криминальный авторитет Хикмет Мухтаров. Пресс-служба "Крокуса" тогда не смогла дать комментарий журналистам. По некоторым данным, на похоронах авторитета Хикмета в Азербайджане присутствовал Вячеслав Иваньков — Япончик (тот самый, которого задержали в Трамп-Тауэр). В свою очередь, когда в 2009 году застрелили самого Япончика, на его похоронах был замечен азербайджанский криминальный авторитет Мамед Масаллинский. Эмин Ахмедбеков, прежний сотрудник полиции Азербайджана, ставший политическим беженцем во Франции, заявил The Insider: "Я 18 лет проработал в полиции. После того, как я подал в ЕСПЧ на президента Алиева, меня посадили по сфабрикованному обвинению. Со мной сидели два криминальных авторитета, которые рассказывали, что в начале 90-х группировка Хикмета, вора в законе, охраняла Агаларова и его семью. В 90-е работать без криминального мира было невозможно. У Хикмета было человек 500 спортсменов. Насколько я понимаю, Агаларов выделял определенную сумму денег воровскому общаку, и взамен они обеспечивали безопасность ему, его жене, сыну и так далее. Потом воры стали бизнесменами". Конкурс "Мисс Вселенная" в Москве, который Агаларов организовывал вместе с Трампом, также оказался очень своеобразным. Стоит лишь перечислить основных гостей этого мероприятия. Один из них — Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), входивший в первую десятку лиц, разыскиваемых ФБР. В 2011–2013 годах ФБР прослушивало штаб-квартиру так называемой организации Нахмада-Тайванчика-Тринчера в Трамп-Тауэр, располагавшуюся тремя этажами ниже пентхауса Дональда Трампа. Организацию подозревали в отмывании денег путем организации нелегальных азартных игр. Хелли Нахмад — сын знаменитого коллекционера, миллиардера, монегаска ливанского происхождения Давида Нахмада. Он признал свою вину. В США Хелли Нахмад был приговорен к крупному штрафу и году тюрьмы, расследование об отмывании денег в крупном размере идет в Швейцарии. В 2013 году Тайванчик дал интервью "Радио Свобода" в центре Москвы в роскошном ресторане, где успевал здороваться с олигархами и звездами эстрады. Он заявил, что "звонил (Вадиму Тринчеру и Анатолию Голубчику — другим подозреваемым) и делал ставки», но "в России это не запрещено". В 2014 году Вадим Тринчер был приговорен судом США к пяти годам тюрьмы за рэкет, вымогательство, организацию незаконного игорного бизнеса и отмывание денег. Был приговорен к тюремному заключению и другой член той же группировки — 57-летний Анатолий Голубчик, также уроженец СССР. По данным следствия, преступной группе, в которую они входили, удалось легализовать около $100 млн: в частности, отмытые средства возвращались обратно в США через Украину. Согласно отчету ФБР, а также обвинительному заключениюпрокуратуры Болоньи, Италия от 2001 года (один из обвиняемых — сам Тохтахунов), Тайванчик имел тесные связи с Солнцевской ОПГ. Другим почетным гостем Агаларова стал глава Управделами президента Владимир Кожин. О нем можно сказать многое, но довольно упомянуть лишь, что именно его подпись стоит под документом о строительстве "дворца Путина" на мысе Идокопас, при том что формально этот дворец принадлежал компании, чьим руководителем странным образом оказался Юрг Висман, известный как адвокат Тамбовской ОПГ. (А руководитель этой ОПГ — Геннадий Петров — по удивительному совпадению оказался соседом Кожина по элитному дому на Каменном острове в Петербурге). Также любопытно, что почетный ужин после конкурса "Мисс Вселенная" Агаларов организовывал вместе с Германом Грефом. На прослушках разговоров, сделанных испанским следствием по делу Геннадия Петрова , имя Грефа всплывает часто. Так, например, сын Петрова Антон просит отца поговорить с (Владиславом) Резником, поскольку "Михась создает в этой сфере <ювелирных магазинов — The Insider> проблемы через Германа», говорится в расшифровке прослушек. Сергей Дожев, один из задержанных уже по делу Солнцевской группировки в Испании в 2017 году, во время допроса, пользуясь правом на последнее слово, заявил, что испанские следователи не понимают, кто является настоящей мафией в России. Это не проходящие по делу обвиняемые, а "более важные" люди — такие как "Игорь Сечин и Герман Греф". Некоторые члены Солнцевской ОПГ считают Сечина и Грефа — "настоящей мафией" Еще один почетный гость конкурса "Мисс Вселенная", сатирик Владимир Винокур, — также не чужой человек для Солнцевской ОПГ. Так, например, в 1992 Винокур вместе с Авериным, Михасем, Моней Эльсоном, Япончиком и другими членами ОПГ поучаствовал во встрече в Будапеште у Могилевича. Во всяком случае, об этом говорится в обвинительном заключении итальянской прокуратуры по делу Тайванчика. (Подробнее о Винокуре и Кожине читайте в материале "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке». Соавтор «Матильды» рассказал о кремлевском общаке"). Связь Агаларова с людьми, ранее заподозренными в преступной деятельности, прослеживается и в самих США. Жена Араза Ирина Агаларова и сегодня живет в США, а в Москву только приезжает. В своем инстаграме она чаще только публикует фотографии из Палм-Бич во Флориде и Нью-Йорка. Официально у нее в США был салон красоты, но теперь бизнесом она не занимается. Дочь Агаларова Шейла также живет в США. В 2005 году во Флориде, как выяснил The Insider, было зарегистрированопредприятие "ZAO Crocus International, LLC", директорами которого указаны Ирада и Майкл Шварцманы (оно просуществовало до 2012 года). Ирада Шварцман (в девичестве Мамедова) указывает в соцсетях свое место рождения — Баку. В друзьях у Михаила (Майкла) Шварцмана много выходцев из Баку, а также московский сотрудник "Крокуса" Игорь Ушаков, так что, судя по всему, это предприятие имеет отношение к "Крокусу" Араза Агаларова (пресс-служба "Крокуса-Сити" в Москве на соответствующий требование The Insider не ответила). Сегодня на Майкла Шварцмана зарегистрировано несколько десятков предприятий во Флориде, в том числе ООО "Konkretno". При этом в друзьях у Майкла Шварцмана в соцсетях значится выходец из Одессы Семен (Сэм) Кислин. Этот человек заслуживает отдельного описания. Одесские джентльмены: как связанные с криминалом еврейские эмигранты инвестировали в Трампа Директор компании Trans Comodities Сэм Кислин (родившийся в 1935 году в Одессе) начинал с магазина электроники на Манхэттене. Магазин был излюбленным местом советских дипломатов, агентов КГБ и членов политбюро. В 1976 Кислину и его партнеру, другому эмигранту из СССР Тамиру Сапиру (Теймуразу Сепиашвили из семьи грузинских евреев), удалось продать 200 телевизоров в гостиницу Трампа Commodore Hotel в кредит на 30 дней. Сэм Кислин в интервью журналистам похвалил Трампа за вовремя выплаченные деньги. Телевизорами дело не ограничилось. Сапир объединился с двумя другими еврейскими эмигрантами из СССР, Феликсом Сатером и Тевфиком Арифом, и инвестировал средства в проект Trump SoHo, который включает отель и жилой комплекс на Манхэттене. Вскоре Трамп заключил партнерство с девелоперской компанией Bayrock-Sapir, которую возглавляла эта же троица. Тамир Сапир (в центре) Все эти четыре еврейских эмигранта из СССР — Кислин, Сатер, Сапир и Ариф — прямо или косвенно были связаны с организованной преступностью. Тевфика Арифа в 2010 году арестовали во время полицейского обыска в Турции и обвинили в том, что он руководит международной преступной сетью, в которой работают несовершеннолетние проститутки. До суда, однако, дело тогда так и не дошло. Сэма Кислина ФБР связала с Иваньковым (Япончиком) и братьями Михаилом и Львом Черными (Измайловская ОПГ). Trans Commodities Кислина вместе с Blonde Management Corp. (другой нью-йоркской компанией, которой управлял племянник Кислина) выступила коспонсором визы Антона Малевского, лидера Измайловской ОПГ, а также служила для прокачки денег Михаилом Черным (Кислин не отрицал партнерство с Черным, а о Малевском якобы ничего не слышал). Феликс Сатер — ему принадлежала большая часть компании Bayrock-Sapir — наиболее харизматичная из этих фигур. Его отцом был Майкл Шеферовский — глава действующей в Нью-Йорке преступной группировки рэкетиров и вымогателей, входящей в синдикат Могилевича. Сам Сатер, судя по всему, активно участвовал в деле отца: в 1991 году он был осужден за то, что порезал разбитым стаканом лицо некоему коммерсанту. В 1993 году он вышел из тюрьмы и занялся мошенничеством с ценными бумагами. А в 1999 году Феликс Сатер переместился на этаж выше и стал работать напрямую на Трампа — в ближайшие 10 лет он будет его личным помощником. Мог ли Трамп при этом не знать, что Сатер имеет прямое отношение к банде Могилевича и к мошенническим схемам? Что ж, чего он наверняка не знал, так этого того, что за год до прихода к Трампу Сатер уже был задержан за обман в размере $40 млн, признал себя виновным, сдал своих подельников и стал информатором ФБР. И что еще через год будет арестован и сам Шеферовский. Показательно при этом, что когда в 2007 году приговор Сатеру стал известен публично, он не потерял своей должности советника Трампа. Феликс Сатер (справа) товарищ Могилевича, гражданин Германии Дитмар Клодо (и прежний боевик RAF; успел отсидеть 8,5 лет в венгерской тюрьме за изготовление бомбы) подтвердил The Insider: "Феликс Сатер из Bayrock причислял Севу Могилевича, Михася и Япончика к своим друзьям. Сатер был шамесом Севы, когда тот находился в США <шамес у иудеев — ответственный за административную и хозяйственную деятельность синагоги — The Insider>". По данным ФБР, Могилевич приезжал в США трижды: в 1992, 1994, 1995 годах. Любопытно, что сам Клодо не говорит по-русски, но это не мешало ему общаться с Могилевичем — они разговаривали на идише. Чтобы понять, насколько можно доверять словам Клодо, The Insider обратился к бывшему сотруднику израильского Моссада, который согласился дать комментарий на условиях анонимности: "Поскольку Могилевич имел израильский паспорт, мы активно занимались изучением его деятельности в 90-е. Я тогда его опрашивал, и идишем он действительно владеет. Также абсолютно точно, что Дитмар Клодо был человеком из его круга. То, что он снова попал в обойму после отсидки в тюрьме, в принципе, возможно". Не исключено, что именно Сатер помог организовать ту самую встречу представителей Трампа с Михасем и Могилевичем в гостинице "Украина", описанную выше. Начиная с 1987 года, Дональд Трамп пять раз пыталсяпостроить Трамп-Тауэр в СССР и России, но именно Феликс Сатер был ближе только к реализации этой задачи. В 2008 году, когда Сатер еще работал на Трампа (во всяком случае, до 2010 года он представлялся как его советник и раздавал соответствующие визитки), он вошел в состав правления Mirax Group Сергея Полонского. Договориться с Mirax о строительстве Трамп-Тауэр в "Москва-Сити" Сатер не успел — в 2010 году Mirax рухнул, — но там Сатер познакомился с одним из топ-менеджеров Mirax Group Андреем Розовым, вскоре создавшим свою компанию "Эксперт". 28 октября 2015 года Трамп подписал декларацию о намерениях с российской компанией "I.C. Expert Investment Co.", согласно которой планировалось, что российская компания заплатит Трампу за использование его бренда при строительстве Трамп-Тауэр в Москве. "Наш мальчик [Трамп] может стать президентом США, мы можем это организовать, я продам эту идею всей команде Путина", — писал Сатер юристу Дональда Трампа Майклу Коэну в ноябре 2015 года. Сатер также убеждал Коэна, что проект Трамп-Тауэр поможет улучшить отношения между странами. Вскоре после этого адвокат Трампа Майкл Коэн написал письмо пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову с просьбой о поддержке проекта. Песков позже заявлял, что получал письмо, но якобы не отреагировал на него. Любопытно, что Сатер в своих письмах признавался, что получил финансирование на Трамп-Тауэр от банка ВТБ (позже глава ВТБ Костин это отрицал), и собирался показать своим контактам в Москве видео, где Трамп хорошо отзывается о России, а затем как-то организовать все так, чтобы Путин похвалил предпринимательские таланты Трампа. Сатер был уверен, что это помогло бы Трампу выиграть выборы. А пока спецпрокурор Мюллер выясняет, в какой степени Сатеру и правда удалось реализовать свои планы, ФБР заинтересовалось другим сюжетом о российском вмешательстве в выборы — также, как выяснил The Insider, связанным с криминальным авторитетом с одесскими корнями. Торшин и его друзья В феврале стало известно, что ФБР расследует, были ли средства Национальной стрелковой ассоциации, членом которой является зампред Банка России Александр Торшин, нелегально направлены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Известно, что в 2016 году на одном из мероприятий организации он беседовал со старшим сыном действующего президента Трампа. Испанские правоохранительные органы считают Торшина членом Таганской ОПГ. В 2016 году его представитель Александр Романов, владевший гостиницей на Майорке Mar y Pins, был приговорен к конфискации имущества и двум годам тюрьмы за отмывание денег. Сообщалось о намерениях прокуроров арестовать и самого Торшина — на основе данных телефонных прослушек Романова, — однако Торшин перестал посещать остров. Как сообщил The Insider источник в следственной группе на Майорке, "летом 2015 года в гостинице Романова, которую де-факто контролировал Торшин, прошла сходка воров в законе. По некоторым данным, это было по случаю дня рождения Евгения Двоськина". Двоськин (урожденный Слускер) — банкир, которого арестовывали в Монако по запросу ФБР в 2008 году. В 1970-е он эмигрировал из Одессы с родителями в США. Несколько раз сидел за вымогательство, в тюрьме познакомился с Япончиком. Был задержан с поддельным паспортом и выслан из США, вновь поселившись в России (сам он утверждал, что "покинул США по собственной воле"). Ныне занимается банковской деятельностью в Крыму. Александра Торшина (в центре) испанские правоохранительные органы причисляют к Таганской ОПГ Следует отметить, что еврейско-советская эмиграция в лице Кислина и людей Могилевича и Япончика активно стремилась участвовать в политической жизни США уже довольно давно. Так, например, Сэм Кислин в 1998 году помог Джулиани провести фандрайзинг, который принес $2,1 млн для участия в выборах в сенат. В это же самое время, в 1996 и 1997 годах, компания Могилевича YBM Magnex произвела пожертвования в Национальный республиканский комитет Конгресса. О том, что их кандидатом может стать их деловой партнер Дональд Трамп, тогда, скорее только, никто не мог и мечтать. Но вернемся к продавцу телевизоров Тамиру Сапиру. Его роль в сближении Трампа с российскими криминальными кругами менее известна, но не менее значительна. Кушнер и его друзья В 2007 году Трамп организовал свадьбу дочери Тамира Сапира и Ротема Розена, гендиректора американского филиала компании "Африка-Исраэль", принадлежащей Льву Леваеву. Свадьба прошла в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Уже через несколько месяцев после этой церемонии Леваев встретился с Трампом, чтобы обсудить потенциальные сделки в Москве. На свадьбе присутствовал Джаред Кушнер, будущий муж Иванки Трамп и, как и Леваев, ортодоксальный еврей (что, вероятно, помогло им найти общий язык). Позже Кушнер купил у Леваева дом за $300 млн и в 2009 году женился на Иванке Трамп. Лев Леваев (Левиев) упоминается в приведенном выше досье австрийской полиции как «человек Михаила Черного» (Измайловская ОПГ). При этом Леваев фигурирует в сделке, где была задействована компания Nordex Григория Лучанского (Лучанский — еще один знаменитый еврейский эмигрант, подозревавшийся в отмывании денег в крупном масштабе сразу в нескольких странах). В свою очередь, испанская Гражданская Гвардия полагает, что Солнцевская сотрудничает с Михаилом Черным, о чем говорится в докладе о Солнцевской (2016 г.) в рамках дела Арнольда Тамма. Но что особенно любопытно, Леваев — бизнес-партнер Prevezon Holdings (компания Дениса Кацыва, который проходит по делу Магнитского как виновный в отмывании средств). Именно эту компанию представляла адвокат Наталья Весельницкая на встрече с Кушнером и руководством штаба Трампа, где она предлагала "компромат на Хиллари Клинтон" и просила отменить закон Магнитского. В Израиле имя Льва Леваева попало в прессу в 2011 году, когда банк Hapoalim потребовал у него внести 600 млн шекелей в счет погашения долга. В этом же банке открывали счета офшорных компаний Денис и Петр Кацывы, причем израильская полиция начала расследование отмывания денег, но дело кончилось мировым соглашением. Тень Владимира Путина Почему Могилевич и Солнцевская ОПГ оказались столь тесно связаны с Трампом? Отчасти это естественная связь, так как девелоперский рынок в Нью-Йорке всегда был тесно связан с мафией, а Трамп таких связей никогда не пытался избегать. Но, вероятно, дело не только в этом. Могилевич часто использовался Кремлем для особых поручений в пикантных внешнеполитических вопросах. Так, например, The Insider уже писал, как видеокомпромат Могилевича на лидера Венгрии Виктора Орбана помог Кремлю превратить его из борца с Россией в верного союзника Путина (подробнее об этом читайте в материале "Чемодан от солнцевских: у Путина есть видеокомпромат на лидера Венгрии?"). Другой пример — зарегистрированная компания "РосУкрЭнерго", которая в 2004 году стала посредником при торговле газом из России в Украину. Внятных объяснений того, зачем вообще при торговле газом нужен посредник, из ничего зарабатывающий миллиарды долларов в год, не могло дать ни правительство Януковича, ни правительство Путина. С российской стороны акционером РУЭ был Газпромбанк (на тот момент контролировавшийся все тем же банком "Россия", то есть ближайшим окружением Владимира Путина), с украинской — люди Могилевича (Фирташ и Фурсин). После Оранжевой революции новый глава СБУ Александр Турчинов подтвердил, что, по его данным, именно Семен Могилевич стоит за РУЭ. Показательно также, что в СБУ существовало досье на Могилевича, которое было уничтожено при загадочных обстоятельствах, а потом частично восстановленно. При этом важно понимать, что соглашение о поставках газа Украине было межправительственным, а это значит, что участие одной из ключевых фигур Солнцевской ОПГ не могло не быть согласовано на высшем государственном уровне. По некоторым данным, Могилевич лично присутствовал на российско-украинских газовых переговорах. Прямая связь с российским руководством прослеживается не только у Могилевича. Скажем, Михась хвастался наградными часами от Владимира Путина. Формально — за благотворительность. Однако благотворительностью занимаются в России многие, а наградные часы от президента получают единицы. Вопросы о связях с государством, а точнее, с российскими/советскими спецслужбами, возникают и по поводу осевших в США "одесских джентльменов". В отчете швейцарской контрразведки "Сотрудничество ФСБ и ОПГ" от 2007 года говорится, что еврейские эмигранты из СССР сотрудничали не только с преступностью, но и с КГБ. Эмиграция началась в 1970-е, и Могилевич — лишь один из известных примеров, цитируемый в отчете. Спецслужба предполагает, что речь шла о системной практике помощи вывода на Запад средств от российской преступности и хищения государственной собственности. Некоторые из отъезжающих по еврейской линии являлись офицерами КГБ, полагают составители отчета. На эти же мысли наводит и невероятная история успеха Кислина и Сапира, которые не только открыли роскошный магазин на Пятой авеню в Нью-Йорке, но и умудрялись проводить бартерные сделки, обменивая электронику на контракты по поставкам нефти и нефтехимических продуктов из СССР, а затем продавали эти контракты американским компаниям. Учитывая, что нефтью в СССР торговало только государство, без хороших связей с советским руководством такие операции были бы невозможны. Это же касается и Араза Агаларова. В 1989 году Араз Агаларов основал "советско-американское" предприятие Crocus International. Личность американского сооснователя загадочна. Исходя из официальной версии, представленной самим Агаларовым, его партнером был его зять Иосиф Гриль. Кто из них двоих выступал "американской стороной", Агаларов не поясняет. Скорее только, это был Гриль, который мог уехать из СССР по так называемой "еврейской визе". Иосиф Гриль — еврейский активист, основатель Еврейской энциклопедии. Официально фирма занималась продажей советских сувениров в США. "Совместное предприятие требовало присутствия в США, и "семья позже принимает решение переехать на постоянное место жительства в Америку", говорится в официальной биографии Агаларовых. Однако создать СП в США в 1989 году мог далеко не каждый советский гражданин. Как недавно рассказал в интервью The Insider экс-разведчик КГБ Юрий Швец, "примерно в 1989 году нас обязали создавать совместные предприятия с другими странами. Приходишь ты с утра, раздается звонок от начальника: зайдите, доложите, как у нас там продвигается совместное предприятие с корейцами? После обеда звонок: зайдите, а как там у нас совместное предприятие с американцами?" Схема, при которой Кремль решает свои задачи за пределами России через людей с уголовным прошлым, не нова. Так, например, финансирование действий "ЧВК Вагнера" в Сирии, а также деятельности "кремлевских троллей" доверили Евгению Пригожину, который еще в советское время получил девять лет колонии за грабеж в составе организованной группы, обман и вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией. Финансирование операции в Украине, в свою очередь, было доверено Константину Малофееву, который в тот момент был фигурантом уголовного дела о хищении у ВТБ кредита в размере $225 млн (после участия в Украинской операции дело на Малофеева было закрыто). Тот факт, что и Могилевич, Тохтахунов, Геннадий Петров и другие лидеры преступного мира, будучи в розыске в США и Европе, беспрепятственно оперируют в России, подтверждает гипотезу о их кооперации с государством.



