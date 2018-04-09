Проект газопровода "Северный поток-2" является "чисто политическим проектом, который финансирует Россия". Об этом заявила Президент Украины Петр Порошенко, передает со ссылкой на DW.

"Простите за резкие слова, но "Северный поток-2" - это политическая взятка за лояльность к России", - заявил Порошенко.

Он назвал Москву "крайне ненадежным партнером" и заявил, что реализация проекта "Северный поток-2" приведет к экономической и энергетической блокаде Украины, нанесет ей "огромный ущерб".

Также Порошенко уверен, что у газопровода нет экономически оправданной основы, а транзит газа через Украину будет стоить гораздо дешевле, и может быть легко и выгодно модернизирован.

"Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать десять миллиардов евро в "Северный поток-2", - заявил он.

Напомним, Европейская комиссия рассматривает возможность проведения переговоров с Российской Федерацией по “Северному потоку-2”, а также планирует изменить требования газовой директивы ЕС, применяемые к проектам, которые строятся на территории ЕС.

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