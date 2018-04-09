Экс-совладелец ПриватБанка решился на неожиданный шаг, передает со ссылкой на .

Как стало известно, украинский олигарх подал два иска к Национальному банку Украины. Речь идет о защите чести, достоинства и деловой репутации. Иски зарегистрированы Печерский районным судом 3 апреля.

Кроме того, выяснилось, что подал иск и в отношении Минфина, в котором требует от суда «признать отсутствующим у ведомства права».

Другие подробности исковых требований в судебных материалах не раскрываются.

Ранее, 27 марта, Печерский райсуд зарегистрировал иски Коломойского к Минфину о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В прошлом году, также подавал иски. 22 мая 2017 года кипрская офшорная компания Triantal Investments, которая принадлежит олигарху, подала два иска в Окружной административный суд против Национального банка, Министерства финансов и ПриватБанка.

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