10 моряков рыболовецкого судна "Норд" пытались пересечь админграницу в пункте пропуска "Чонгар", но их остановили пограничники. Пограничники не пустили моряков в оккупированный Крым Фото: dpsu.gov.ua По его словам, 10 моряков пытались пересечь админграницу в пункте пропуска "Чонгар"."При себе они не имели украинских паспортов, а только фейковые российские паспорта", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=843289345871309&id=434889093378005 Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" из Керчи 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа.28 марта управление Федеральной службы безопасности РФ в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины, который задержал траулер.30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".3 апреля "РИА Новости" сообщило, что командование Черноморского флота РФ рассматривает вопрос о постоянном присутствии своих сил в Азовском море.В министерстве иностранных дел РФ 3 апреля вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в связи с задержанием судна "Норд".6 апреля суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая.Приморский райсуд Мариуполя Донецкой области принял решение оштрафовать членов экипажа судна.8 апреля Госпогранслужба Украины сообщила, что представители Генерального консульства РФ под прикрытием своего иммунитета пытались вывезти команду судна "Норд" в Россию через пункт пропуска в Харьковской области.В российском посольстве в Украине подчеркнули, что прорабатывают вопрос, как быстрее отправить в РФ команду судна "Норд".Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин рассказал, что оккупационные власти пытаются передать морякам украинские паспорта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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