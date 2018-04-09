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В Аргентине разбился легкомоторный самолет: пять человек погибли
09.04.2018 13:35
В Аргентине разбился легкомоторный самолет: пять человек погибли
Причины падения самолета пока неизвестны
В аргентинской провинции Ла-Пампа во время аварии легкомоторного самолета погибли пять человек.
В Аргентине разбился легкомоторный самолет: пять человек погибли Фото: davidad64 via flickr

Инцидент произошел с легкомоторный самолет Piper PA-34 Seneca между городами Кума-Кума и Пеллегрини, сообщает Бюро по расследованию событий в гражданской авиации Аргентины в Twitter .

"Пятеро человек, находившихся на борту, погибли. Специалисты уже выехали на место происшествия" , - говорится в сообщении.

Причины падения самолета пока неизвестны.

Напомним, что в  городе Санта-Пола в Калифорнии (США)  легкомоторный самолет врезался в дом . В результате аварии погибли два человека.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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