|В Аргентине разбился легкомоторный самолет: пять человек погибли
|09.04.2018 13:35
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Причины падения самолета пока неизвестныВ аргентинской провинции Ла-Пампа во время аварии легкомоторного самолета погибли пять человек.
Фото: davidad64 via flickr
Инцидент произошел с легкомоторный самолет Piper PA-34 Seneca между городами Кума-Кума и Пеллегрини, сообщает Бюро по расследованию событий в гражданской авиации Аргентины в Twitter .
"Пятеро человек, находившихся на борту, погибли. Специалисты уже выехали на место происшествия" , - говорится в сообщении.
Причины падения самолета пока неизвестны.
Напомним, что в городе Санта-Пола в Калифорнии (США) легкомоторный самолет врезался в дом . В результате аварии погибли два человека.
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