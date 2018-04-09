Причины падения самолета пока неизвестны

Инцидент произошел с легкомоторный самолет Piper PA-34 Seneca между городами Кума-Кума и Пеллегрини, сообщает Бюро по расследованию событий в гражданской авиации Аргентины в Twitter .

"Пятеро человек, находившихся на борту, погибли. Специалисты уже выехали на место происшествия" , - говорится в сообщении.

Причины падения самолета пока неизвестны.