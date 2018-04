(function() { var w = window, d = document, protocol =/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml = typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn || []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol + '//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol + '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash = document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript'; lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src = aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node = d.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; } })(); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: 'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph: 'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52'); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: '4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph: 'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52'); }); Регистрация | Вход | Facebook login USD: 27,46 -0,2815 EUR: 33,86 -0,6551 Об агентстве RSS Украинские Национальные Новости информационное агентство Осведомленность граждан объединяет страну понедельник, 09 апреля 2018 14:35 Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет страну Главная

Пасха-2018: выбираем кагор к праздничному столу Пятница, 6 апреля 2018, 09:45 • Ирина Макаренко

Что и по чем на рынке курятины: анализ специалистов Вторник, 3 апреля 2018, 15:11 • Петро Ивасюк

Подопечные оператора государственных лотерей "М.С.Л." завоевали серебро на международном футбольном турнире Понедельник, 2 апреля 2018, 18:06 • Ирина Макаренко /* */ Погода Погода в Киеве влажность: давление: ветер: Погода в Луганске Погода в Запорожье Загрузка... Новости: Мультимедиа Вернуться к списку RSS Архив /* 1 ? url_parts[1] : ''; var target = '/ru/news/media'; if (target) { target += '/' + dat[0] + '/' + dat[1] + '/' + dat[2]; } if (target && (target != url)) { window.location.href = target; } return false; } }); } $(document).ready(function(){ $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['ru']); setupCalendar(); }); /*]]> */ Понедельник, 9 апреля 2018, 13:45 • Катерина Ирха • 2856 Версия для печати В Ужгороде открыли велосезон 30-километровым заездом фотогалерея /* */ Сегодня в Ужгороде открыли велосезон, передает корреспондент . Более полусотни горожан собрались на Театральной площади, чтобы дать старт первому в этом году заезда. Ужгородцы на велосипедах преодолеют около 30 километров через несколько сел Ужгородского района. "Мы очень ждали эти теплые дни, чтобы открыть велосезон. Традиционная цель мероприятия — побудить людей к здоровому образу жизни. Учитывая, что это начало сезона, то мы выбрали довольно простой путь. Мы будем ехать за город, это будет преимущественно асфальт. Стартовать будем отсюда, из центра Ужгорода, через село Оноковцы, далее перед Невицким к Дубков, затем в Каменицу, где собираемся заехать в музей леса в местном лесхозе, далее обратно на Ужгород. Это примерно 30 километров пути", - рассказал организатор мероприятия Евгений Андриканич. В Ужгороде велосипедисты после открытия сезона планируют еженедельные аналогичные ивенты. В общем, велодвижение в Ужгороде довольно популярно. Традиционно весенние заезды собирают значительное количество велосипедистов разных возрастов и разного уровня мастерства. Сегодня самому молодому участнику заезда только 10 лет, а самому старшему за 50. Уже через несколько недель Ужгород ждет еще один велопарад в рамках "Сакура-Феста". Как ранее сообщал , Ужгород начал подготовку к традиционному "Сакура-фесту". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



