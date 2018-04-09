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Руководству Росгидромета впору устраиваться в Голливуд сценаристами фильмов ужасов - на днях они представили прогноз на лето-2018.

В мае-июне будем задыхаться от пожаров и жары, в июле - мерзнуть на курортах, а в августе холода придут и в Центральный регион.

Руководитель Росгидромета Максим Яковенко и директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказали о погоде на весну и лето.

Нынешние холода жителям центральной части России только на руку - дождей будет мало, следовательно резкого таяния снега и масштабного половодья не ожидается. Кроме того, большая часть снега выпала в январе и феврале. Этот снег рыхлый и неплотный в отличие от декабрьского, «большой воды» от него не будет.

На этом «радостные вести» от Росгидромета заканчиваются и начинаются совсем плохие. Так, по словам Романа Вильфанда, в северной половине страны и на Урале в мае и июне осадков будет мало, ожидается пожароопасная ситуация.

Метеоролог даже допустил повторение лета-2010, когда центральная часть России изнывала от жары и гари из-за лесных пожаров.

«При каскадных изменениях погоды в условиях глобального потепления вероятность повторения тех событий растет», - напугал директор Гидрометцентра.

В южных районах лето тоже может не задаться. Черноморское побережье Краснодарского края, весь Северный Кавказ и Крым в июле накроют холода. Так что хорошо отдохнуть на море не получится.

В августе возможна та же ситуация. Кроме того, в августе аномально низкие температуры придут в европейскую часть России. Очаг холода придется на Ярославскую, Ивановскую, Костромскую, Архангельскую, Мурманскую, Вологодскую области, республики Коми, Карелию и восточную часть Ленинградской области, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Впрочем, далеко не все прогнозы Росгидромета сбываются. Так, в конце декабря метеорологи обещали наступление ранней и резкой весны. Прогноз сбылся с точностью до наоборот - весна оказалась поздней и «вялой». Поэтому отчаиваться не стоит. Лучше вспомнить поговорку: «Прогнозы метеорологов всегда сбываются, только никто не знает, когда именно».

Аделаида Сигида.

4 апреля 2018

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