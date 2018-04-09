Убийство Березовского: Генпрокуратура России «перевела стрелки» на Британию



Прокуроры РФ уверены, что спецслужбам Соединенного Королевства выгодна смерть российского олигарха Бориса Березовского, который умер весной 2013 года. Об этом сообщает информационное агентство , цитируя замглавы Генпрокуратуры РФ Саака Карапетяна. «Российские власти на протяжении года с момента смерти Березовского добивались от британских властей документов, подтверждающих факт и причины его смерти. Однако по этот день этого документа мы не получили, несмотря на обязательства Великобритании согласно Конвенции об оказании правовой помощи», — сказал он. Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в . По его словам, смерть Березовского была выгодна властям Великобритании. «Как только Березовский, как следует из материалов прессы и его заявлений, собрался вернуться в Россию, в этот момент происходит факт его смерти. Кому это было выгодно, чтобы Березовский не въезжал в РФ, не разглашал ту закрытую информацию, которой он обладал — это бесспорно — в первую очередь, британским властям», — утверждает Карапетян. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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