|Убийство Березовского: Генпрокуратура России «перевела стрелки» на Британию
|09.04.2018 13:39
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Прокуроры РФ уверены, что спецслужбам Соединенного Королевства выгодна смерть российского олигарха Бориса Березовского, который умер весной 2013 года.
Об этом сообщает информационное агентство , цитируя замглавы Генпрокуратуры РФ Саака Карапетяна.
«Российские власти на протяжении года с момента смерти Березовского добивались от британских властей документов, подтверждающих факт и причины его смерти. Однако по этот день этого документа мы не получили, несмотря на обязательства Великобритании согласно Конвенции об оказании правовой помощи», — сказал он.
По его словам, смерть Березовского была выгодна властям Великобритании.
«Как только Березовский, как следует из материалов прессы и его заявлений, собрался вернуться в Россию, в этот момент происходит факт его смерти. Кому это было выгодно, чтобы Березовский не въезжал в РФ, не разглашал ту закрытую информацию, которой он обладал — это бесспорно — в первую очередь, британским властям», — утверждает Карапетян.