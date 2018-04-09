Президент Украины Петр Порошенко проинформировал президента Турции
Реджепа Эрдогана и министра иностранных дел Турции Мевлюта
Чавушоглу о ситуации на Донбассе. Порошенко встретился в Стамбуле с
Эрдоганом и Чавушоглу Фото: president.gov.ua "Президент Петр
Порошенко проинформировал турецкую сторону о ситуации на Донбассе.
Кроме этого, состоялся обмен мнениями по ситуации в оккупированном
Россией Крыму, в частности об освобождении из российских тюрем
украинских политических заключенных. Турция поддержала
развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части
Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие", – говорится
в сообщении.Стороны обсудили подготовку к седьмому заседанию Стра
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