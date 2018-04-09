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В пресс-службе Порошенко сообщили, что Турция поддержала введение миротворцев ООН на Донбасс и готова принять в этой миссии участие
09.04.2018 13:40
Президент Украины Петр Порошенко проинформировал президента Турции Реджепа Эрдогана и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о ситуации на Донбассе. Порошенко встретился в Стамбуле с Эрдоганом и Чавушоглу Фото: president.gov.ua "Президент Петр Порошенко проинформировал турецкую сторону о ситуации на Донбассе. Кроме этого, состоялся обмен мнениями по ситуации в оккупированном Россией Крыму, в частности об освобождении из российских тюрем украинских политических заключенных. Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие", – говорится в сообщении.Стороны обсудили подготовку к седьмому заседанию Стра

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