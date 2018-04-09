Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко рассказал, что руководителя Министерства иностранных дел Украины в первый раз пригласили на встречу министров иностранных дел стран Большой семерки, которая стартует в Торонто 22 апреля. Об этом сообщает Европейская правда .

Таким образом, Украина впервые в истории посетит полноценное, плановое мероприятие стран Большой семерки. Шевченко уточнил, что глава МИД Украины Павел Климкин уже получил приглашение на встречу от своей канадской коллеги Христи Фриланд.

"Пришло время серьезных, стратегических решений по Украине, России и относительно того, как развернуть мир лицом к миру и международной повестки. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжелому, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать дорогой вклад в будущие совместные решения", - сказал он.

Посол подчеркнул, что Украина благодарна Канаде за данную инициативу как стране, которая председательствует в Большой семерке.

"Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах Большой семерки", - пояснил он.

Шевченко добавил, что Украина надеется, что этот разговор продолжится на предстоящем саммите лидеров G7.

Как сообщал svodka.net, Чрезвычайный и Почтенный посол Канады в Украине Роман Ващук заявил, что страны Большой семерки не признают проведение выборов президента Российской Федерации на территории аннексированного полуострова Крым.

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