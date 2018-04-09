Водитель и двое пассажиров - 2001 и 1995 рождения, погибли на месте происшествия

"Трое ребят погибли, двое попали с переохлаждением в больницу, а в реанимационном отделении оказалась девушка" после утопления " - таковы последствия дорожно транспортного происшествия", - сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

По данным полиции, водитель автомобиля AUDI А6, 1998 года рождения, уроженец Подволочисского района, при проезде участка с уклоном на спуск и поворотом, не выбрал безопасную скорость, выехал за пределы проезжей части и перевернулся, въехав в пруд. Всего в машине находилось шесть человек.

Водитель и двое пассажиров - 2001 и 1995 рождения, погибли на месте происшествия. Еще трое пассажиров получили телесные повреждения. Из них - два парня переохлаждения, а девушка находится в реанимации. Ее откачали после утопления.