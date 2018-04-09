|ДТП в Тернопольской области: три человека погибли, еще трое в больнице
|09.04.2018 13:43
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Водитель и двое пассажиров - 2001 и 1995 рождения, погибли на месте происшествияВ результате ДТП, произошедшего 9 апреля на автодороге Збараж-Подволочиск в Тернопольской области, три человека погибли, еще трое пострадали.
Фото: tp.npu.gov.ua
"Трое ребят погибли, двое попали с переохлаждением в больницу, а в реанимационном отделении оказалась девушка" после утопления " - таковы последствия дорожно транспортного происшествия", - сообщает пресс-служба Национальной полиции области.
По данным полиции, водитель автомобиля AUDI А6, 1998 года рождения, уроженец Подволочисского района, при проезде участка с уклоном на спуск и поворотом, не выбрал безопасную скорость, выехал за пределы проезжей части и перевернулся, въехав в пруд. Всего в машине находилось шесть человек.
Водитель и двое пассажиров - 2001 и 1995 рождения, погибли на месте происшествия. Еще трое пассажиров получили телесные повреждения. Из них - два парня переохлаждения, а девушка находится в реанимации. Ее откачали после утопления.
Напомним, что д вое человек погибли и трое пострадали в результате ДТП со скорой помощью, которая произошла вечером 3 апреля в Харькове.