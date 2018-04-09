В Киеве полиция задержала мужчину, стрелявшего по окнам домов. Инцидент произошел в Соломенском районе столицы. Во время происшествия никто не пострадал. Начато уголовное производство, передает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По информации пресс-службы, в полицию обратилась жительница района и рассказала, что окно ее квартиры по улице Митрополита Липкивского повреждено пулей. А через несколько минут аналогичное сообщение поступило от жительницы соседнего дома. По вызову выехали патрульные, следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции.

Правоохранители осмотрели оба дома. В окнах квартир обнаружили отверстия, предварительно от выстрела из пистолета. Эксперты изъяли оттуда две пули. Установлено, что выстрел был произведен из окна квартиры, расположенной напротив домов пострадавших.

"Личность стрелявшего установили. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время обыска квартиры подозреваемого изъяли пистолет, патроны к нему и стреляную гильзу", - отмечено в сообщении.

Следственным отделом Соломенского управления полиции сведения о событии внесены в Единый список досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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