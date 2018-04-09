Член президиума российского Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев заявил, что жители города Дума в Восточной Гуте могли погибнуть не от химической атаки, а в результате разгрома боевиками водоочистной станции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Александр Лосев: Как только Гута будет освобождена, – все. Считайте, что окончательно добили террористов там Скриншот: Россия 24 / YouTube "Как только Гута будет освобождена, – все. Считайте, что окончательно добили террористов там... Хлор. Вы не думаете, что это хлор, который используется для очистки воды? В тех же самых городах. Может быть боевики просто разгромили водоочистную станцию", – заявил он.По мнению Лосева, у Асада нет химического оружия, а президент США Дональд Трамп давал приказ об ударе по сирийцам ракетами "Томагавк" (7 апреля 2017 года США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск Сирии. – ), чтобы поддержать производителя ракет и "поднять экономику"."В Америке военные бюджеты публичные. Чтобы повысить военные расходы, надо все это нагнетать", – подытожил он.Волонтеры и спасатели сообщили, что 7 апреля вертолет сбросил бочку с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.В Госдепе США заявили, что внимательно следят за тревожными сообщениями о произошедшем в Думе. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин, Россия и Иран несут ответственность "за поддержку животного Асада". В минобороны РФ отвергли информацию о применении сирийской армией химоружия. Министерство иностранных дел РФ назвало данные о химатаке "информационным вбросом".Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар инициировали проведение 9 апреля заседания Совета Безопасности ООН, посвященного химической атаке в Сирии.Дума является последним городом в Восточной Гуте, который удерживают повстанцы. Она находится в осаде сирийских правительственных сил, поддерживаемых Россией.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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