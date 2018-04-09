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Член совета по оборонной политике РФ про химатаку в Сирии: Это может быть хлор, который используется для очистки воды
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09.04.2018 13:48
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Член президиума российского Совета по внешней оборонной политике
Александр Лосев заявил, что жители города Дума в Восточной Гуте
могли погибнуть не от химической атаки, а в результате разгрома
боевиками водоочистной станции. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Александр Лосев: Как только Гута будет
освобождена, – все. Считайте, что окончательно добили террористов
там Скриншот: Россия 24 / YouTube "Как только Гута будет
освобождена, – все. Считайте, что окончательно добили
террористов там... Хлор. Вы не думаете, что это хлор, который
используется для очистки воды? В тех же самых городах. Может быть
боевики просто разгромили водоочистную станцию", – заявил
он.По мнению Лосева, у Асада нет химического оружия, а президент
США Дональд Трамп давал приказ об ударе по сирийцам ракетами
"Томагавк" (7 апреля 2017 года США нанесли ракетный
удар по авиабазе правительственных войск Сирии.
– ), чтобы поддержать производителя ракет и "поднять
экономику"."В Америке военные бюджеты публичные. Чтобы повысить
военные расходы, надо все это нагнетать", – подытожил
он.Волонтеры и спасатели сообщили, что 7
апреля вертолет сбросил бочку с химическим
веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате
химатаки погибло от 70 до 100 человек.В Госдепе США заявили,
что внимательно следят за тревожными сообщениями о
произошедшем в Думе. Представитель ведомства Хизер Нойерт
подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в
конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".Трамп
заявил, что президент РФ Владимир Путин, Россия и Иран несут
ответственность "за поддержку животного Асада". В минобороны
РФ отвергли информацию о применении сирийской армией
химоружия. Министерство иностранных дел РФ назвало данные о
химатаке "информационным вбросом".Великобритания, Франция, США,
Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и
Кот-д'Ивуар инициировали проведение 9 апреля заседания Совета
Безопасности ООН, посвященного химической атаке в Сирии.Дума
является последним городом в Восточной Гуте, который удерживают
повстанцы. Она находится в осаде сирийских правительственных сил,
поддерживаемых Россией.Война в Сирии продолжается с
2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска,
оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского
государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.
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