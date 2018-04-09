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Во Львовской области с рельсов сошли около десяти грузовых вагонов
09.04.2018 13:50
Во Львовской области с рельсов сошли около десяти грузовых вагонов
На данный момент информации о пострадавших нет
Возле села Задворье Бугского района Львовской области перевернулась около десяти грузовых вагонов.
Во Львовской области с рельсов сошли около десяти грузовых вагонов Фото: facebook.com/igor.zinkevych

"В с. Задворья в Бугском районе Львовской области - авария на железной дороге, перевернулись товарные вагоны. Сейчас движение поездов приостановлено, люди пешком идут, чтобы добраться до трассы Киев - Львов и добраться домой. Три пути перекрыты, а по одной пускают поезда , угрозы нет ", - написал на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Напомним, что в  Тернопольской области  два вагона пригородного поезда сошли с рельсов  после того, как воры похитили материалы верхнего строения пути.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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