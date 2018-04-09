На данный момент информации о пострадавших нет

"В с. Задворья в Бугском районе Львовской области - авария на железной дороге, перевернулись товарные вагоны. Сейчас движение поездов приостановлено, люди пешком идут, чтобы добраться до трассы Киев - Львов и добраться домой. Три пути перекрыты, а по одной пускают поезда , угрозы нет ", - написал на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.