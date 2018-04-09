В Тернопольской облисти в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Збараж-Подволочиск трое ребят погибли, двое попали с переохлаждением в больницу, а в реанимационном отделении оказалась девушка. Авария произошла 9 апреля в 4:30, передает со ссылкой на пресс-служу Нацполиции.

"Водитель автомобиля AUDI А6, 1998 года рождения, уроженец Подволочисского района, при проезде участка с уклоном на спуск и поворотом, не выбрал безопасную скорость, выехал за пределы проезжей части и перевернулся, въехав в пруд. На момент происшествия в автомобиле находилось с водителем шесть человек", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, водитель и двое пассажиров - 2001 и 1995 рождения, погибли на месте происшествия. Еще трое пассажиров получили телесные повреждения. Из них - два парня переохлаждение, а девушка находится в реанимации.

Событие внесено в Единый список досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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