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Рудоволоса Слава Камінська похвалилася чоловіком і дітьми (ФОТО)
09.04.2018 13:54
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Відома співачка Слава Камінська, солістка гурту "НеАнгели", похвалилася перед шанувальниками яскравим сімейним фото.

На світлині, яка з'явилася в Інстаграмі зірки, Слава позує з чоловіком Едгаром Камінським та дітьми - Лаурою та Леоном. Родина, підтримуючи традиції, вирушила в церкву святити кошичок, хоч і невеличкий і, схоже, свої корективи у нього внесли саме малюки, наклавши туди іграшок.

Допис, поширений Babaslavka (@slava_kaminska) 8 Кві 2018 р. о 5:17 PDT


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