|Рудоволоса Слава Камінська похвалилася чоловіком і дітьми (ФОТО)
|09.04.2018 13:54
|
Відома співачка Слава Камінська, солістка гурту "НеАнгели", похвалилася перед шанувальниками яскравим сімейним фото.
На світлині, яка з'явилася в Інстаграмі зірки, Слава позує з чоловіком Едгаром Камінським та дітьми - Лаурою та Леоном. Родина, підтримуючи традиції, вирушила в церкву святити кошичок, хоч і невеличкий і, схоже, свої корективи у нього внесли саме малюки, наклавши туди іграшок.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями