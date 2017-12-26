Следствием установлено, что закупочная цена рюкзаков, которая значилась в договоре, 2900 гривен, но реальная их стоимость составляла 500 гривен. Часть рюкзаков была пошита в тюрьме, и их себестоимость составляет около 100 грн.

Соломенский районный суд Киева отменил обязательство сына министра внутренних дел Арсена Авакова — Александра носить электронный браслет, информирует еizvestia.com.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передают Українські новини.

Как отмечается, судебное заседание состоялось еще в пятницу, 22 декабря.

Так, АП просила продлить сыну Авакова личное обязательство, ношение браслета и другие обязательства.

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Но суд отменил ношение электронного браслета и обязанность сдать на хранение паспорта для выезда за границу.

При этом суд продлил личное обязательство и обязанность Авакова являться к следователю по первому вызову и сообщать о смене места проживания.

Напомним, 19 декабря Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу стороны защиты Авакова-младшего и снял арест с его имущества.

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Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро 31 октября провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова – Александра.

Авакова-младшего подозревают в соучастии в растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД.

1 ноября суд отпустил Авакова под личное обязательство.

В 2015 году в сети появилась видеозапись, на которой человек, похожий на сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, договаривается с якобы заместителем министра Сергеем Чеботарем о поставке рюкзаков для подразделений МВД еще до проведения тендера.

Следствием установлено, что закупочная цена рюкзаков, которая значилась в договоре, 2900 гривен, но реальная их стоимость составляла 500 гривен. Часть рюкзаков была пошита в тюрьме, и их себестоимость составляет около 100 грн.

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