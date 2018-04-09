На торгах в Гонконге акции UC Rusal упали более чем 48%

Руководство UC Rusal предупредило о риске технического дефолта компании по ряду кредитных обязательств. Велика вероятность, что санкции США приведут негативный эффект на бизнес компании и перспективы ее развития, говорится в заявлении UC Rusal. Публикация годового отчета за 2017 может быть отложена, сообщает Deutche Welle .

Акции компании "Русал" потеряли почти половину своей стоимости. На Гонконгской фондовой бирже они упали на 48,49 процента (на 2,25 гонконгского доллара до 2,39 доллара).

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемую "Кремлевскую доклад". Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.