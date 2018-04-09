|Компания Дерипаски, который попал под санкции США, заявила о риске дефолта
|09.04.2018 13:58
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На торгах в Гонконге акции UC Rusal упали более чем 48%Компания United Company Rusal российского олигарха Олега Дерипаски, который попал под санкции США, разместила на Гонконгской фондовой бирже сообщение о том, что компания может объявить технический дефолт.
Олег Дерипаска. Фото: Коммерсантъ
Руководство UC Rusal предупредило о риске технического дефолта компании по ряду кредитных обязательств. Велика вероятность, что санкции США приведут негативный эффект на бизнес компании и перспективы ее развития, говорится в заявлении UC Rusal. Публикация годового отчета за 2017 может быть отложена, сообщает Deutche Welle .
Акции компании "Русал" потеряли почти половину своей стоимости. На Гонконгской фондовой бирже они упали на 48,49 процента (на 2,25 гонконгского доллара до 2,39 доллара).
Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемую "Кремлевскую доклад". Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.
В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности новые санкции введены против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова и Кирилла Шамалова. Также в санкционный списке оказались глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.