В пылу борьбы морализаторов со здравым смыслом и собственным отражением в зеркале, мало кто заметил два уже рабочих обыденных момента в жизни Днепропетровской области.

Обыденность Раз.

Пока все раздумывают когда выключать отопление, а если его не выключать то как выбить лимиты на газ на апрель и чем рассчитываться за газ, чтобы не было долгов и его дали и в следующий отопительный сезон, огромное количество объектов у нас в области уже на альтернативных котельных, подача тепла (а не его имитации как в случае с обычными котельными) осуществляется по звонку в течении 30 минут, как и регулирование его количества.

Более того, переведя на альтернативку Покров и Марганец, по предложенному нами пути идет Каменское, а мы изобрели элегантное решение, как перевести на альтернативку Новомосковск и Павлоград. Еще бы банки в нашей стране кредитовали бы, а не имитировали, банковскую деятельность…. Но, победим и это.

Обыденность Два.

Капитальный ремонт дорог.

Во-первых, 1 млрд грн из областного бюджета на капитальный ремонт коммунальных дорог — дорог внутри населенных пунктов. Это без учета бюджетов городов, сел, пгт и ОТГ.

Во-вторых, весна наступила несколько дней назад, несколько дней назад же техника вышла на дороги и уже капитально ремонтируются первые 30 дорог.

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Согласитесь, обычно ранее ремонт дорог начинался в октябре и ноябре, а не в конце марта, и никого это отдельно не парило. В смысле истерики у наблюдателей были, но реально никто заведенный идиотский порядок вещей поменять не пытался.

А мы поменяли.

Техника вышла — это значит проект дороги был сделан заранее, экспертиза пройдена, торги проведены, авансы подрядчику заплачены, все дозвола на начали работ получены.

Другими словами, чтобы в конце марта начать исправлять дороги, планировать какие из них будут сделаны в 2018 году мы начали еще в августе 2017 года.

Т.е. бюджет от 1 января до 31 декабря и, как следствие, копать от забора до обеда — это все прекрасно, но даже в гос. управлении можно и нужно заниматься планированием и заставлять систему работать на здравый смысл, а не годами заниматься полной херней.

Довольны ли мы сменой парадигмы в отдельно взятом гос. органе? Промежуточно да, но мы точно знаем что и как можно и нужно делать лучше и правильно, а не так, как это делалось, а точнее имитировалось, годами.

С наступающими. А мы пока без выходных.

#Команда_Порошенко #Днепропетровская_Область

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