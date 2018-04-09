В украинского политзаключенного в России ухудшилось состояние здоровья, лечения он не получает. Об этом в Facebook сообщил его отец, Игорь Гриб, передает

"Павел чувствует себя очень плохо, была рвота и сильная боль в животе. Администрация СИЗО на жалобы Павла об ухудшении здоровья не реагирует, медицинская помощь не предоставляется. Открытие внутреннего кровотечения может произойти в любое время. Жизнь Павла в опасности!" - сообщил Игорь Гриб.

Напомним, Павлу Грибу, которого задержали в Беларуси по обвинению в пособничестве терроризму, арестовали в России, продлили арест до 4 мая.

Так, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ.

В РФ Грибу предъявлено обвинение по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

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