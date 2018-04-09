В понедельник, 9 апреля, фондовый рынок Российской Федерации обрушился в связи с введением Министерством финансов Соединенных Штатов Америки санкций. Об этом сообщает РБК .

Индекс Московской биржи (бывший ММВБ) опустился на 9%, индекс РТС - на 10,7%. Отмечается, что Rusal стал лидером падения (26,7%). За ним следуют Полюс (-8,8%), Норильский никель (-10%), Распадская (-7,2%), Мечел (-10%), En+ (-17,7%), ВТБ (-6,7%), Сбербанк (-6,8%), АЛРОСА (-7%).

Указано, что на Московской бирже бумаги Rusal начали торги сильным падением. В моменте их стоимость достигала минимума в 15,04 рубля за акцию - это на 46% меньше, чем было во время закрытия торгов в пятницу, 6 апреля. Из-за этого Московская биржа приостановила торги акциями и объявила дискретный аукцион по бумагам Rusal после падения стоимости акций компании, по меньшей мере, на 20% за десять минут.

Как сообщал svodka.net ранее, попавшая под американские санкции компания UC Rusal, которая принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаски, обнародовала на Гонконгской фондовой бирже сообщение, в котором указано, что компания может объявить технический дефолт.

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