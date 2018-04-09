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Курс рубля на Московской бирже впервые за полтора года упал ниже 73 руб./€
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09.04.2018 14:04
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По состоянию на 14:27 за евро давали 73,4 рубля. Курс рубля упал на
фоне санкций США Фото: ЕРА По состоянию на 14.27 по Киеву курс
составил 73,4 руб./€, на 2,02 рубля больше, чем
на закрытии предыдущих торгов.Курс доллара на Московской
бирже также повышается. Американская валюта на 14:28 по Киеву
стоила 59,84, подорожав с начала торгов более чем на 1,5
рубля.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24
российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а
также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило,
что такие меры приняты во исполнение закона "О
противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA),
который в августе 2017 года одобрил президент Дональд
Трамп.Сегодня компания "Русал", 48,13% акций которой
принадлежит конгломерату En+ российского бизнесмена Олега
Дерипаски, предупредила о риске технических дефолтов из-за санкций
США.Акции российского банка ВТБ упали на 10% после
внесения председателя правления ВТБ Андрея Костина в
санкционный список США.
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