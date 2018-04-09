По состоянию на 14:27 за евро давали 73,4 рубля. Курс рубля упал на фоне санкций США Фото: ЕРА По состоянию на 14.27 по Киеву курс составил 73,4 руб./€, на 2,02 рубля больше, чем на закрытии предыдущих торгов.Курс доллара на Московской бирже также повышается. Американская валюта на 14:28 по Киеву стоила 59,84, подорожав с начала торгов более чем на 1,5 рубля.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Сегодня компания "Русал", 48,13% акций которой принадлежит конгломерату En+ российского бизнесмена Олега Дерипаски, предупредила о риске технических дефолтов из-за санкций США.Акции российского банка ВТБ упали на 10% после внесения председателя правления ВТБ Андрея Костина в санкционный список США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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