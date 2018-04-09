Порошенко обсудил с Эрдоганом освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook по итогам встречи с президентом по Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Турция поддержала развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие", - говорится в сообщении.

"Также обсудили ситуацию в оккупированном Россией Крыма, в частности освобождение из российских тюрем украинских политических заключенных" , - добавил украинский президент.

Напомним, по данным украинского МИД, после принятия политического решения о миротворческой миссии ООН в Донбассе ее развертывания займет не менее 6-10 месяцев.

Ранее уполномоченный бундесвера по вооруженным силам Ханс-Петер Бартельс заявил о возможности участия немецких военных в будущей миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Австрия готова поддержать инициативу о введении миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

Однако глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков заявил, что план урегулирования ситуации в Донбассе, подготовленный по запросу бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, не будет без согласования с властями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".