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Турция готова принять участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе
09.04.2018 14:06
Турция готова принять участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе
Порошенко обсудил с Эрдоганом освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем
Турция заявила о готовности принять участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе.
Турция готова принять участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе Фото: unian.ua

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook по итогам встречи с президентом по Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Турция поддержала развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие", - говорится в сообщении. 

"Также обсудили ситуацию в оккупированном Россией Крыма, в частности освобождение из российских тюрем украинских политических заключенных", - добавил украинский президент.

Напомним, по данным украинского МИД, после  принятия политического решения о миротворческой миссии  ООН в Донбассе ее развертывания займет не менее 6-10 месяцев.

Ранее уполномоченный бундесвера по вооруженным силам Ханс-Петер Бартельс  заявил о возможности участия немецких военных  в будущей миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Австрия готова поддержать  инициативу о введении миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

Однако глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков заявил, что план урегулирования ситуации в Донбассе, подготовленный по запросу бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена,  не будет без согласования с властями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Министр также заявил, что Швеция выступает категорически против любых "замороженных конфликтов".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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