Российская сторона опубликует переписку премьер-министра Великобритании Терезы ​​Мэй, что касается времени, когда она возглавляла МВД страны. Об этом заявил заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян, передает со ссылки на РИА Новости.

"Сегодня мы представим вам копии отдельных документов из соответствующих уголовных дел, включая материалы переписки с МВД Великобритании, в том числе непосредственно с госпожой Мэй в период выполнения ею обязанностей министра внутренних дел этой страны", - сказал Карапетян.

Он также отметил, что максимальное число отказов выдачи преступников Генпрокуратура получила в период с 2010 года по 2016 год, когда британским министром внутренних дел была Мэй.

Ранее советник генерального прокурора России Николай Атмоньев сообщил, что в ликвидации экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко больше всего был заинтересован Борис Березовский.

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