Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Майкл Энтон
заявил, что благодарен президенту Дональду Трампу за возможность
служить стране и реализовывать его повестку. Ожидается, что
Энтон покинет Белый дом в ближайшие недели Фото: pexels.com Он
сказал, что намерен работать в Центре исполнительских искусств
имени Кирби при колледже Хиллсдейл в Мичигане в качестве писателя и
преподавателя.Заявление Энтона совпало с отставкой советника
президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера. Его
последний день на этой должности был в пятницу, 6 апреля. С
сегодняшнего дня этот пост занимает экс-посол США при ООН Джон
Болтон.Ожидается, что Энтон покинет Белый дом в ближайшие
недели. Он заявил, что благодарен президенту Дональду Трампу за
возможность служить стране и реализовывать его
повестку.Трамп отправил Макмастера в отставку 23 марта
из-за разногласий во внутренней и внешней политике.
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