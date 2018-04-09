Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Майкл Энтон заявил, что благодарен президенту Дональду Трампу за возможность служить стране и реализовывать его повестку. Ожидается, что Энтон покинет Белый дом в ближайшие недели Фото: pexels.com Он сказал, что намерен работать в Центре исполнительских искусств имени Кирби при колледже Хиллсдейл в Мичигане в качестве писателя и преподавателя.Заявление Энтона совпало с отставкой советника президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера. Его последний день на этой должности был в пятницу, 6 апреля. С сегодняшнего дня этот пост занимает экс-посол США при ООН Джон Болтон.Ожидается, что Энтон покинет Белый дом в ближайшие недели. Он заявил, что благодарен президенту Дональду Трампу за возможность служить стране и реализовывать его повестку.Трамп отправил Макмастера в отставку 23 марта из-за разногласий во внутренней и внешней политике. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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