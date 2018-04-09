"Извините за резкие слова, но" Северный поток-2 "- это политическая взятка за лояльность к России"

Порошенко предостерег Германию от строительства газопровода "Северный поток-2" и назвал это "чисто политическим проектом, который финансирует Россия" .

"Извините за резкие слова, но" Северный поток-2 "- это политическая взятка за лояльность к России" , - заявил украинский президент в интервью газете Handelsblatt, передает DW .

Порошенко назвал РФ "крайне ненадежным партнером", а также высказал мнение, что реализация проекта приведет к экономической и энергетической блокады Украины, что нанесет ей "огромный ущерб". По мнению украинского Президента, газопровод не имеет "экономически оправданной основы".

А вот транзит газа через Украину будет стоить гораздо дешевле и "может быть легко и выгодно модернизированный", считает Петр Порошенко.

"Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать десять миллиардов евро в" Северный поток-2 ", - предложил президент.

Напомним, что компания Nord Stream 2 AG получила дозволение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой исключительной экономической зоне.

Справка: Газпром строит газопровод Турецкий поток через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нить Турецкого потока мощностью 15800000000 куб. м. газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности - для рынка Центральной и Южной Европы.

Протяженность каждой нитки морской магистрали - более 900 км. В конца 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту Турецкий поток. Строительство первой нитки газопровода должно быть завершено в марте 2018 года, а второй - в 2019 году.

Инвестиции Газпрома в проект Турецкого потока на 2018 год запланированы в размере 182,4 миллиарда рублей (около $ 3200000000) против 92800000000 руб (около $ 1600000000) в 2017 году. Стоимость строительства Турецкого потока оценивают в $ 6 млрд.

Газпром начал строительство в Черном море газопровода Турецкий поток 7 мая 2017 года.