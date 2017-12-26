"Мастерской огонек". Дорн в костюме Деда Мороза устроил дебош в новом клипе. Видео
26.12.2017 14:03
Украинский певец Иван Дорн презентовал клип на песню "Мастерской
огонек", записанную при участии музыкантов лейбла Masterskaya –
певца Constantine, дуэта Yuko и группы "[О]". Клип – это пародия на
традиционные новогодние программы, которые транслируют
государственные телеканалы в новогоднюю ночь. По сюжету, пьяный
Дорн поет в костюме Деда Мороза на съемках "Голубого огонька", а
затем устраивает скандал. | Дорн презентовал клип Скриншот:
Ivan Dorn / YouTube Ролик набрал на YouTube почти 30 тыс.
просмотров за несколько часов с момента публикации.видео
Видео: Ivan Dorn / YouTube