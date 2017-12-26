Украинский певец Иван Дорн презентовал клип на песню "Мастерской огонек", записанную при участии музыкантов лейбла Masterskaya – певца Constantine, дуэта Yuko и группы "[О]". Клип – это пародия на традиционные новогодние программы, которые транслируют государственные телеканалы в новогоднюю ночь. По сюжету, пьяный Дорн поет в костюме Деда Мороза на съемках "Голубого огонька", а затем устраивает скандал. | Дорн презентовал клип Скриншот: Ivan Dorn / YouTube Ролик набрал на YouTube почти 30 тыс. просмотров за несколько часов с момента публикации.видео Видео: Ivan Dorn / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки клип дорн youtube презентовал видео Теги: новости