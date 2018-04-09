Власти Турции готовы направить своих миротворцев в составе миссии ООН на оккупированный Донбасс.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины Петра Порошенко по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле 9 апреля.

«Турция поддержала развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие», — сказано в сообщении.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Порошенко проинформировал турецкие власти о ситуации на Донбассе и обсудил с ними ситуацию в оккупированном Россией Крыму, вопрос освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем и использование химического оружия в Сирии.

Отдельно обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также возможности реализации совместных проектов в энергетической сфере.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира