|Турция готова направить своих миротворцев на Донбасс
|09.04.2018 14:15
|
Власти Турции готовы направить своих миротворцев в составе миссии ООН на оккупированный Донбасс.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины Петра Порошенко по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле 9 апреля.
«Турция поддержала развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие», — сказано в сообщении.
Порошенко проинформировал турецкие власти о ситуации на Донбассе и обсудил с ними ситуацию в оккупированном Россией Крыму, вопрос освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем и использование химического оружия в Сирии.
Отдельно обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также возможности реализации совместных проектов в энергетической сфере.