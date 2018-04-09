И вот в Украине появился очередной мессия, которого все как бы ждали. Певец ртом Святослав Вакарчук официально начал свою президентскую кампанию. Я безумно благодарен Славе за то, что он взял «творческую паузу» и почти полтора года не было слышно его специфического голоса в древнем шумерском эфире. Нет, не подумайте ничего плохого: на общем музыкальном фоне нации Вакарчук смотрится глыбой. Однако за десять последних лет он здорово под… утомил. Поэтому когда «золотая глотка» Украины поехал учиться на лидера в Стэнфордский университет, стало немного полегче.

Периодически появлялись слухи о том, что Вакарчук не просто так шарится в Америке. Лучшие психологи, политтехнологи и наркологи США натаскивают солиста «Океана Эльзы» на роль «мессии нации». Почему наркологи? Потому что Слава очень плотно подсел на кокс. Вполне понятная для творческой личности слабость. Вдохновение заканчивается, необходимы стимуляторы. Возможно, его научили нюхать депутаты, когда Вячеслав попал в парламент по спискам партии самого первого «мессии нации» – Виктора Ющенко. Не важно. Главное другое – пока у нас здесь бурлили разнообразные процессы, Слава прилежно учился, сдавал анализы и «опровергал» слухи о своем желании стать новым президентом Украины. После таких «опровержений» все понимали: да, Вакарчук действительно готовится идти на выборы. Ну не будет же аполитичный «студент» просто так говорить о «десяти главных задачах, которые необходимо решить для превращения нации в процветающую демократию». Явно ведь, шельмец, интригует. Приедет и начнет мозги выносить насчет своей предвыборной программы.

Первыми почувствовали приход «орального мессии» социологи. Контора с характерным названием «Рейтинг» получила определенную сумму от известного украинского мецената, «трубного короля», друга Элтона Джона и олигарха Виктора Пинчука для замера президентского «потенциала» Славика. В ноябре 2017 года было проведено большое исследование, результаты которого порадовали Виктора Михайловича. Впервые Вакарчук попал в список кандидатов на должность нашего однотурового президента и сразу же вошел в тройку лидеров. Первое место, естественно, заняла Юлия Тимошенко (15,8%), второе – действующий гарант нации Петр Порошенко (13,8%), а почетное третье место, с небольшим и вполне преодолимым отставанием от лидеров – певец «гурту «Океан Эльзы» – почти десять процентов! Это при том, что Вакарчук вообще не появлялся в Украине, прилежно отучался нюхать кокс в Стэнфорде и публично «опровергал» планы заниматься политикой. Поднялась настоящая буря в социальных сетях и медиа. Все начали обсуждать перспективы Славика, думать о его реальной сексуальной ориентации и, главное, искать ответ на вопрос: действительно ли Госдеп готов сделать Вакарчука преемником Порошенко?

Мы, естественно, тоже об этом поразмышляем. Но сначала опишем «явление Славы» страждущей шумерской нации. Сразу отметим: все, что делает Вакарчук, является типичным примером американской технологии раскрутки «харизматического лидера», впервые опробованной на Ющенко. Технологи плотно ведут Славу, закладывая во все его публичные выступления тайный, хотя и довольно небрежно, смысл.

Когда произошло «явление Вакарчука»? Четвертого апреля, в чистый четверг. Накануне большого православного праздника Пасхи. Выбор даты не случаен. Славик как бы символизирует собой «чистоту» («чистые вены») и «воскресение нации». Такая же игра на религиозных смыслах была в свое время у Виктора Ющенко. Символизм более чем понятен.

Показателен и выбор места «пришествия». Это Киево-Могилянская академия, жаргонное название «Могила». Первая учебная лаборатория нации по выпуску украинских вариантов «навальных» и «собчак». Школа местных грантососов, которым с юных лет тщательно промывают мозги с помощью чудовищной смеси национализма, псевдопатриотизма и культа «избранной нации». «Могилу» создали на деньги американских и канадских «меценатов» еще на заре «независимости». Уже тогда эти ребята понимали: необходимо создавать «свидомую элиту» прямо на месте, в Киеве, чтобы не заморачиваться с тренингами в Штатах. За десятилетие на месте бывшего Киевского военно-морского политического училища, готовившего замполитов для флота, возник мощный рассадник «либерастии». Многие мои бывшие коллеги по философскому факультету, соблазнившись высокими зарплатами, пошли туда учить. А что вы хотите? Кому нужны были философы в нищие девяностые годы прошлого века? В «Могиле» платили в долларах, однако взамен требовали учить исключительно на «мове» и по американским методичкам. Студентов с первых курсов приучали к мысли о том, что у них особая «миссия». Они – «интеллектуальная элита нации», которая поведет Украину к зияющим провалам евроинтеграции. Ну, может быть, не совсем так учили, однако смысл примерно такой.

Более благодатной аудитории для «явления Вакарчука» и не найти. Преподавательскому коллективу «Могилы» и студентам как бы предлагалось стать «апостолами». Слава как бы открывает им «сокровенную истину», которую они затем в «фейсбуках» и «инстаграммах» понесут в массы. Весь электорат уверует в истинность «мессии», станет ему поклоняться и в марте 2019 года дружно голоснет за первого в истории нации президента-певца.

Аудитория, где выступал «американский пророк», была забита до отказа. Места занимали за несколько часов до его появления. Пришлось досрочно прекратить аккредитацию неполживых медиа, поскольку физически негде было разместить этих подонков. И вот в свете софитов появился Он. В скромной черной футболке и джинсах. Простой и просветленный. Вроде бы не на препаратах.

Политтехнологи определили и формат выступления: нечто среднее между презентацией Стивом Джобсом первого «айфона» и проповедью баптистского священника. Да, именно проповедь. Почему свыше шестидесяти процентов населения нации не доверяет ни одному политику? Почему они не хотят выбирать между действующими деятелями? Почему нам навязывают выбор между людьми, которым мало кто доверяет? Хм… Действительно, почему?

Все просто: до этого не было его, Славы Вакарчука. Кристального и незапятнанного музыканта, который своей электрогитарой пробуждает к жизни… Не понятно, что он там пробуждал в рекламных роликах «Рошена», но пробудил. В результате Вакарчук не виноват в том, что стал мессией. Просто, с...ка, люди к нему потянулись, они хотят перемен, очарованы звуками его «божественной музыки». Страждущие, да обрящете! Вы сами меня позвали, включили в рейтинги. Совершенно случайно я полтора года учился на вашего лидера в Стэнфорде (крики восхищения в зале, какая-то студентка падает в обморок то ли от восхищения, то ли от преждевременно начавшихся месячных) и понял истину! Ловите свет!

«Я не политик, никогда ни с кем не обсуждал планы стать президентом, но когда-то давно, на майдане, сказал себе: никогда не буду стоять в стороне от тех процессов, которые происходят в державе». До слез! Он услышал «глас Божий» на майдане, стал «мессией» и теперь вернулся к «своим детям». Амеры радуют своим примитивным пересказом библейской истории. Вакарчук в роли «мессии», готового пойти на Голгофу за интересы нации – вечный политтехнологический сюжет. И, главное, это всегда работает.

Еще один показательный фрагмент из выступления будущего кандидата в президенты: «Я приехал сюда на метро, мне интересно было увидеть лица простых людей. Они утратили веру, им нужна надежда, им трудно жить, они не видят свет в конце тоннеля, у них в прямом смысле слова серое небо над головой… У меня болит душа». Прошу прощения за длинную цитату психоделического характера, но именно она является ключевой для ответа на вопрос: с хера ли Вакарчук пошел в президенты? «Темное небо», «душа болит», «потеряна вера».

Короче, со Славиком работают те же политтехнологи, что и с Ющенко. Та же иррационально-слезливая муть, претензии на счастье и обретение «надежды». Нормальный ход. Вакарчук будет выгодно отличаться от всех кандидатов. Он застолбил перспективный библейский сюжет с собой в главной роли: «мне не нужна власть, у меня болит душа». Политтехнологи хорошо изучили конъюнктуру местного электорального рынка, и следовательно Вакарчук стал не просто «мессией», а еще и «миротворцем». «На корню рубите дискуссии, в которых звучит слово «расстрелять», это проявление злости, а злость приводит к проигрышу». Ну да… «Я принес вам мир».

С форматом предвыборной кампании Славы уже все понятно. Римейк ющенковской стратегии, только без «цветной революции». Угадали амеры настроения в социуме. Теперь давайте ответим на вопрос: является ли Вакарчук официальной кандидатурой Госдепа США? Действительно ли американцы «слили» Порошенко и сделали ставку на певца ртом?

Да, вроде бы все формально сходится: полтора года чел сидел в Штатах. С ним работали профессиональные технологи высокого уровня. В него уже на этапе обучения влили много бабла. Есть продуманная стратегия раскрутки на весь период предвыборной кампании, которая продлится до конца марта 2019 года. Это очень долго и очень дорого. Впереди много эффектных появлений Славы перед «страждущей нацией». К примеру, уже сегодня появились бигборды, рекламирующие концерт Вакарчука на день местной независимости – 24 августа. Называется он очень символически – «Возвращение». Безусловно, будет еще и предвыборный тур по всем регионам с концертами и проповедями. Схема эффективная. Уши амеров торчат в полный рост. Но на самом деле данный проект является частной инициативой Виктора Пинчука и четы Клинтон. Это первооснова.

Пинчук давно прикармливает Хиллари и Билла. Он вкладывался в предвыборные кампании обоих демократов. На всех его форумах («Ялтинская стратегия») то экс-президент США, то госсекретарь США Хилари Клинтон являлись топ-спикерами. Именно украинский олигарх оплачивал все расходы, связанные с тренингами Славы. Поэтому главным финансистом и держателем акций «общества с ограниченной ответственностью «Вакарчук и Ко» является зять экс-президента Леонида Кучмы. Почему Славу отправили именно в США? Потому что у нас такая «независимость». Все ждут, когда Госдеп назначит «суверенной европейской нации» достойного президента. Не зря же Тимошенко бегает за Трампом, а Порошенко стоически караулит лидера сверхдержавы у туалета. Технология, знаете ли. Не более. Кроме того, Виктор Михайлович прекрасно помнит, как амеры свергали его тестя во время «цветной революции». Почему бы не воспользоваться эффектной схемой?

Вот только не надо думать, что Пинчук задумал свергнуть Порошенко. Боже упаси! Он всегда раскладывает свои пасхальные яйца в несколько корзин. Вариант «мессия» из «Океана Эльзы» долгоиграющий. Он рассчитан не только на президентскую, но и на парламентскую кампании. Не удивлюсь появлению избирательного «Блока Вакарчука», где в первой пятерке появится имя нынешнего премьера Гройсмана.

«Республиканцы» и власть Трампа на данный момент еще не определились со своим кандидатом. Хотя, непременно, работа идет, и у них есть варианты. Но не Вакарчук. Это чисто украинский олигархический проект, замаскированный под американский. Для Порошенко Слава может стать удобным спарринг-партнером во втором туре. Не таким удобным, конечно, как руководитель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, но гораздо более выгодным, чем та же Тимошенко. Ближе к осени может появиться и официальный кандидат от Вашингтона. Куратор Украины в Киеве «Марьванна» (посол США Мари Йованович) пока не готова «слить» Порошенко. Петра Алексеевича, непременно, будут «пороть», поскольку он в последнее время позволяет себе делать вид, что «кусает руку» истинных хозяев. Но пока он в роли «своего сукина сына». А пока Слава практически официально стал кандидатом. Как бы «американским». Таким образом, уже есть спортсмен-кандидат (Виталий Кличко) и певец-«мессия». И это только начало шоу.

Александр Зубченко

Сводка.нет - Новости Украины и Мира