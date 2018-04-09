Глава МИД Северной Кореи Ли Ен Хо приехал в Москву регулярным рейсом из Ашхабада. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ли Ен Хо приехал в Москву Фото: ЕРА Ли Ен Хо приехал регулярным рейсом из Ашхабада, где находился с визитом ранее.В МИД РФ сообщали, что Ли Ен Хо 10 апреля встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым."В ходе встречи глав МИД России и КНДР в Москве планируется обсудить актуальные проблемы двустороннего сотрудничества, включая развитие политического диалога и торгово-экономической кооперации", – отметили в министерстве.Директор Национальной разведки США Дэн Коутс 4 апреля заявил, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын получил приглашение Москвы посетить Россию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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