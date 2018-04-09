Глава МИД Северной Кореи Ли Ен Хо приехал в Москву регулярным
рейсом из Ашхабада. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Ли Ен Хо приехал в Москву Фото: ЕРА Ли Ен Хо приехал
регулярным рейсом из Ашхабада, где находился с визитом ранее.В МИД
РФ сообщали, что Ли Ен Хо 10 апреля встретится со своим российским
коллегой Сергеем Лавровым."В ходе встречи глав МИД России и КНДР в
Москве планируется обсудить актуальные проблемы двустороннего
сотрудничества, включая развитие политического диалога и
торгово-экономической кооперации", – отметили в
министерстве.Директор Национальной разведки США Дэн Коутс 4 апреля
заявил, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын получил приглашение
Москвы посетить Россию.
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