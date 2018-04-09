Порошенко предложил Германии модернизировать украинскую ГТС вместо участия в проекте "Северный поток-2"

Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2", предложив в качестве альтернативы модернизацию транзитного газопровода, проходящего через территорию Украины.

В интервью немецкому изданию Handelsblatt, выдержки из которого приводит украинская служба DW, глава Украинского государства отметил, что "Северный поток-2" - политический проект, который финансируется РФ и не имеет экономического обоснования. "Северный поток-2" - это политическая взятка за лояльность к России, введение экономической и энергетической блокады по отношению к Украине, что масштабно нам повредит", - подчеркнул П.Порошенко.

По его словам, альтернативным решением является модернизация действующего транзитного газопровода, который проходит через Украину. П.Порошенко также указал, что развитие газотранспортной инфраструктуры в Украине обойдется без многомиллиардных инвестиций. "Просто спросите у нас, вместо того, чтобы инвестировать десять миллиардов долларов в "Северный поток-2", - сказал президент Украины.

Как сообщалось, 27 марта компания Nord Stream 2 AG получила дозволение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Газопровод должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две германские компании - BASF и Uniper.

В начале апреля Верховная Рада призвала иностранные парламенты, правительства и мировую бизнес-общественность не участвовать в подготовке, финансировании или лоббировании строительства газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).

10 апреля по приглашению федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель П.Порошенко посетит с визитом Германию. Запланированы двусторонние переговоры с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, А.Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом.