В субботу, 7 апреля, в полицию обратилась жительница района и рассказала, что окно ее квартиры по улице Митрополита Липкивского повреждено пулей. А через несколько минут аналогичное сообщение поступило от жительницы соседнего дома, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители осмотрели оба дома. В окнах квартир обнаружили отверстия, предварительно, от выстрела из пистолета. Эксперты изъяли оттуда две пули. Установлено, что выстрел был совершен из окна квартиры, расположенной напротив домов пострадавших.

Личность стрелявшего установили. Правонарушитель задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время обыска квартиры подозреваемого изъяли пистолет, патроны к нему и стреляную гильзу.

Следственным отделом Соломенского управления полиции внесены сведения о происшествии в Единый список досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 ( "Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.