Во Львове в центре города устроили "Поливаный понедельник", передает корреспондент .

Обливание перед входом в городской совет продолжалось с 12.00 до 15.00. Такое действо организовали уже пятый год подряд. Для того, чтобы все происходило культурно и весело, за порядком следили работники правоохранительных органов и "Муниципальная дружина".

"Я каждый год прихожу, и получаю море эмоций. Меня не пугает то, что я мокрый. На то и есть поливаный понедельник, чтобы обливаться", - рассказал львовянин Иван Кушта.

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