|Поливаный понедельник: в центре Львова устроили водные баталии
|09.04.2018 14:22
|
Во Львове в центре города устроили "Поливаный понедельник", передает корреспондент .
Обливание перед входом в городской совет продолжалось с 12.00 до 15.00. Такое действо организовали уже пятый год подряд. Для того, чтобы все происходило культурно и весело, за порядком следили работники правоохранительных органов и "Муниципальная дружина".
"Я каждый год прихожу, и получаю море эмоций. Меня не пугает то, что я мокрый. На то и есть поливаный понедельник, чтобы обливаться", - рассказал львовянин Иван Кушта.
Поделитесь статьей с друзьями