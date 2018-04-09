Украинская певица Анна Седокова в микроблоге поздравила годовалого сына Гектора с днем рождения и разместила архивную фотографию с ним. Седокова: С днем рождения, мой Гектор. Ты, конечно, вряд ли это прочтешь, но, знаешь, когда счастлив, то очень хочется кричать на весь мир! Фото: annasedokova / Instagram 8 апреля она разместила фото в Instagram."Так удивительно, но сегодня тебе год! С днем рождения, мой Гектор. Ты, конечно, вряд ли это прочтешь, но, знаешь, когда счастлив, то очень хочется кричать на весь мир! На этом фото тебе примерно дней 10. Когда ты появился в моей жизни, доктор унес тебя и сказал, что ты должен полежать в реанимации. Слишком быстро билось сердце. Мы все так переживали. Мы с девочками спали рядом, по очереди на стуле, лишь бы не пропустить момент, когда ты откроешь глазки и увидишь свою семью, а через пять дней мы забрали тебя домой и наша жизнь изменилась!" – написала она. Так удивительно, но сегодня тебе ГОД!!! С Днём Рождения, Мой ГЕКТОР * Ты, конечно, вряд ли это прочтёшь, но, знаешь, когда счастлив, то очень хочется кричать на весь мир ! На этом фото тебе примерно дней 10. Когда ты появился в моей жизни, доктор унёс тебя и сказал , что ты должен полежать в реанимации. Слишком быстро билось сердце. Мы все так переживали. Мы с девочками спали рядом, по очереди на стуле, лишь бы не пропустить момент, когда ты откроешь глазки и увидишь свою семью, а через 5 дней мы забрали тебя домой и наша жизнь изменилась! Ты - мой маленький мужчина, ты понимаешь все. Ты никогда не плачешь без дела и уже научился не плакать , когда падаешь или ударяешься. Ты уже делаешь свои первые самостоятельные шаги! Мы тебя очень любим! Очень-очень! Очень-очень-очень ! * С Днем Рождения, ГЕКТОР * Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 8 Апр 2018 в 4:45 PDT 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. У нее также есть две дочери: Алина и Моника.Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года.Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года.Певица рассказала о своей третьей беременности в начале февраля, а позже призналась, что ждет мальчика. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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