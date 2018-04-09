|Седокова призналась, что после рождения ее сына отправили в реанимацию
|09.04.2018 14:28
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Так удивительно, но сегодня тебе ГОД!!! С Днём Рождения, Мой ГЕКТОР * Ты, конечно, вряд ли это прочтёшь, но, знаешь, когда счастлив, то очень хочется кричать на весь мир ! На этом фото тебе примерно дней 10. Когда ты появился в моей жизни, доктор унёс тебя и сказал , что ты должен полежать в реанимации. Слишком быстро билось сердце. Мы все так переживали. Мы с девочками спали рядом, по очереди на стуле, лишь бы не пропустить момент, когда ты откроешь глазки и увидишь свою семью, а через 5 дней мы забрали тебя домой и наша жизнь изменилась! Ты - мой маленький мужчина, ты понимаешь все. Ты никогда не плачешь без дела и уже научился не плакать , когда падаешь или ударяешься. Ты уже делаешь свои первые самостоятельные шаги! Мы тебя очень любим! Очень-очень! Очень-очень-очень ! * С Днем Рождения, ГЕКТОР *Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 8 Апр 2018 в 4:45 PDT
11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. У нее также есть две дочери: Алина и Моника.Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года.Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года.Певица рассказала о своей третьей беременности в начале февраля, а позже призналась, что ждет мальчика.