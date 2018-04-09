учитель национальной сборной Украины, легендарный в прошлом футболист Андрей Шевченко будет проводить жребий полуфинальной стадии Лиги чемпионов, передает со ссылкой на сайт УЕФА.

Жеребьевку 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, которая пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 13 апреля и начнется в 13:00 по центральноевропейскому времени, будет проводить посол майского финала ЛЧ в Киеве Шевченко. Часом ранее состоится жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.

Процедура будет полностью открытой, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации смогут оказаться в одной паре. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.

Отметим, что первые матчи 1/2 финала пройдут 24 и 25 апреля, ответные - 1 и 2 мая.

Как сообщал Шевченко принимал участие в жребии четвертьфинального раунда турнира.

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