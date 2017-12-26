|Британский фрегат сопровождал российский военный корабль у своих территориальных вод
|26.12.2017 14:03
|
В Минобороны Британии отметили, что в последнее время количество российских кораблей в британских водах вырослаБританский фрегат HMS St Albans сопровождал российский военный корабль в водах Северного моря в зоне интересов Великобритании.
Фото: royalnavy.mod.uk
Фрегат, который базируется в порту Портсмут, получил приказ сопровождать новый российский военный корабль "Адмирал Горшков" 23 декабря. Корабль как раз проходил неподалеку британских территориальных вод, говорится на сайте Королевских ВМС Великобритании.
Британский фрегат сопровождал российский корабль и в день Рождества на пути его следования зоной интересов Великобритании.
Ожидается, что фрегат вернется в Портсмут 26 декабря и будет находиться в состоянии повышенной готовности весь период праздников.
"Я не вагатимусь, если дойдет до защиты наших вод, и не потерплю ни формы агрессии. Великобританию не запугать, если речь идет о защите нашей страны, народа или наших национальных интересов" , - сказал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, комментируя случай.
В Минобороны Британии отметили, что в последнее время количество российских кораблей в британских водах возросла. Там также заметили "разведывательный корабль" россиян, также сопровождали в Северном море.
Российский корабль "Адмирал Горшков" проходит комплекс испытаний, через которые пока не может быть передан ВМФ России в 2017 году. Он был заложен в начале 2006 года, спущен на воду осенью 2010 года. В ноябре 2014 корабль впервые вышел на испытания. Заключительный этап испытаний начался 20 марта 2017.