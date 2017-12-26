В Минобороны Британии отметили, что в последнее время количество российских кораблей в британских водах выросла

Фрегат, который базируется в порту Портсмут, получил приказ сопровождать новый российский военный корабль "Адмирал Горшков" 23 декабря. Корабль как раз проходил неподалеку британских территориальных вод, говорится на сайте Королевских ВМС Великобритании.

Британский фрегат сопровождал российский корабль и в день Рождества на пути его следования зоной интересов Великобритании.

Ожидается, что фрегат вернется в Портсмут 26 декабря и будет находиться в состоянии повышенной готовности весь период праздников.

"Я не вагатимусь, если дойдет до защиты наших вод, и не потерплю ни формы агрессии. Великобританию не запугать, если речь идет о защите нашей страны, народа или наших национальных интересов" , - сказал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, комментируя случай.

В Минобороны Британии отметили, что в последнее время количество российских кораблей в британских водах возросла. Там также заметили "разведывательный корабль" россиян, также сопровождали в Северном море.